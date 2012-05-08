32 میلیارد ریال برای رفع مشکلات موردی مراجعه کنندگان کمیته امداد خراسان شمالی هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: در سال گذشته کمیته امداد 32 میلیارد و 314 میلیون ریال برای رفع مشکلات موردی افراد مراجعه کننده به این نهاد هزینه کرد.

امان الله حسین پور با اعلام اینکه در سال گذشته 50 هزار نفر از افراد مددجو و نیازمند برای رفع مشکلات موردی خود به این نهاد مراجعه کردند گفت: از این میان 30 هزار نفر از آنان مددجو و 20 هزار نفر نیز از اقشار نیازمند استان بودند که طی سال گذشته این افراد برای حل مشکلشان توسط مسئولان کمیته امداد پذیرش شدند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد برای رفع مشکلات این افراد بالغ بر 32 میلیارد و 314 میلیون ریال هزینه کرد گفت: این اعتبارات برای مشکلات تحصیلی، معیشتی، درمان، جهیزیه، لوازم خانگی، بدهی، مسکن، ازدواج، توانمندسازی و دراه ماندگی افراد هزینه شده است.

حسین پور اظهار داشت: در حال حاضر نیز 32 هزار و 920 خانوار با جمعیت 71 هزار مددجو تحت پوشش این نهاد هستند که این افراد در طول سال از خدمات گوناگون این نهاد برخوردار می‌شوند.

وی تصریح کرد : 45 هزار نفر نیز از اقشار نیازمند، در طول سال به صورت موردی از خدمات کمیته امداد برخوردار می‌شوند.

28 میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال مددجویان کمیته امداد فاروج هزینه شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) فاروج گفت: این نهاد طی سال گذشته 28 میلیارد و 211 میلیون ریال اعتبار برای اشتغال مدجویان این نهاد هزینه کرد.

غلامحسین خوشقامت با اعلام این مطلب افزود: 7 میلیارد و 836 میلیون ریال از اعتبارات مذکور از محل منابع امداد و مبلغ 20 میلیارد و 375 میلیون ریال آن نیز از محل منابع بانکی تامین شده است.

وی با بیان اینکه با پرداخت تسهیلات مذکور به مددجویان و نیازمندان، طی سال گذشته تعداد 606 طرح اشتغال توسط آنان ایجاد شده است گفت: از مجموع طرح‌های اجرا شده 272 مورد از محل پرداخت تسهیلات منابع امداد و 334 فقره نیز از محل پرداخت تسهیلات منابع بانکی بوده است.

خوشقامت حرفه آموزی و آموزش فنی مهارتی برای ایجاد اشتغال جوانان را مهم عنوان کرد و افزود: این نهاد علاوه بر پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال افراد به دنبال برگزاری دوره‌های آموزشی و کسب مهارت مددجویان این نهاد است.

100 واحد مسکونی روستایی احداث شده به خانواده‌های کمیته امداد شیروان تحویل داده شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شیروان گفت: 100 واحد مسکونی در سال گذشته احداث و به خانواده‌های کمیته امداد این شهرستان تحویل داده شد.

قربان احمدی فر با اعلام اینکه در سال گذشته این نهاد متعهد شده بود تا 300 واحد مسکونی روستایی را با همکاری بنیاد مسکن احداث و تحویل مددجویان دهد افزود: در حال حاضر از این میزان 100 واحد ساختمانی احداث شده به خانواده‌های این نهاد تحویل و مابقی نیز در سال جاری، پس از تکمیل به خانواده‌ها تحویل داده خواهد شد.

احمدی فر سقف پرداختی ساخت هر یک از واحدهای مسکونی روستایی را 125 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: برای ساخت هر مسکن شهری نیز تا سقف 100 میلیون ریال پرداخت می‌شود.

وی زیر بنای واحدهای مسکونی را با توجه به تعداد نفرات خانوار متغیر دانست و افزود: ناظران مسکن این نهاد در طول مدت احداث منازل مددجویی بر تمام امور ساخت و سازها نظارت دارند.