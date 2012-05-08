به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر بابایی چگینی عصر سه شنبه در نشست با صاحبان و نمایندگان چاههای کشاورزی استان که در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد با اشاره به تعرفه های برق در بخش کشاورزی اظهار داشت: با توافق انجام شده کشاورزانی که داوطلبانه علاقمند به همکاری در طرح صرفه جویی در مصرف انرژی باشند در صورت عدم استفاده از برق در ساعتهای اوج بار در بازه زمانی اول خرداد تا اول شهریور ماه سال جاری متناسب با تعداد روزهای همکاری، کل بهای برق مصرفی آنها با نرخ ساعات کم باری محاسبه می شود.



وی افزود: در حال حاضر نرخ ساعات اوج بار160 ریال، نرخ ساعات کم باری40 ریال و نرخ ساعات عادی 80 ریال محاسبه می شود و هر کشاورز که توافق همکاری خود را در ساعات اوج بار اعلام کند نرخ ساعات اوج بار با 75 درصد تخفیف با نرخ 40 ریال معادل نرخ ساعات کم باری محاسبه می شود.



وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر در استان قزوین چهار هزار و 386 مشترک کشاورزی وجود دارد و هفت هزار و 617 مشترک نیز در کشور همکاری داشتند که سهم استان قزوین در این بخش 24 مشترک بود که به طور کامل اجرایی شد.



چگینی گفت: میزان تخفیف داده شده در کشور 9 میلیارد و 100 میلیون تومان بود که در استان قزوین این میزان تخفیف 9 میلیون و 100 هزار تومان بوده است.



این مسئول یادآورشد: نتیجه همکاری مشترکان کشاورزی در پیک تابستان سال گذشته موجب کاهش 424 مگاوات دیماند کاهش غیر همزمان بوده که سهم استان قزوین در این کاهش 272 کیلووات است که امیدواریم در سال جاری با دقت نظر و برنامه ریزی صحیح کشاورزان در استفاده بهینه از انرژی الکتریکی بتوان این سهم را افزایش داد و سهم عمده تری را در صرفه جویی انرژی بویژه در بخش کشاورزی تعیین کرد.



معاون فروش و خدمات مشترکین در ادامه با بیان برنامه های مدیریت مصرف برق افزود: با تکیه بر برنامه های تشویقی و پرداخت پاداشهای همکاری که از روش های صرفه جویی و مدیریت مصرف نوین به شمار می رود با کاهش مصرف 424 مگاوات در تابستان سال گذشته بیش از چهار هزار میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی را در سرمایه گذاری تولید به دنبال داشته و 124 میلیون کیلو وات ساعت نیز در مصرف برق صرفه جویی شده است.