کاهش 11 درصدی مصرف برق در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع محمودی عصر سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندی یارانه ها در سالن معاونت برنامه ریزی استانداری افزود: بعد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه در کشور، مصرف انرژی در مازندران 10 درصد کاهش یافته است .



وی گفت: تعداد یک میلیون 20 هزار نفر مشترک در سطح مازندران از انرژی برق استفاده می کنند.



معاون مشترکین توزیع برق استان از کاهش 21 درصدی مصرف برق خانگی نیز در مازندران خبر داد.



محمودی افزود: از این تعداد حدود 882 هزار نفر مشترک خانگی و بیش از 27 هزار نفر در بخش تولید و کشاورزی فعالیت می کنند.



معاون مشترکین توزیع برق استان با بیان اینکه در برق مصرفی در مقوله تولید 15 درصد اضافه شد افزود: در مراکز دولتی با کاهش31 درصدی مصرف برق مواجه بودیم.