سوادآموزان اسفرورینی به عضویت رایگان کتابخانه درآمدند

زکیه مهرعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با هماهنگی انجام شده توسط کتابخانه شهر اسفرورین و مسئولان نهضت سوادآموزی، در چند روز گذشته گروه های مختلفی از سوادآموزان این بخش از کتابخانه دیدن کردند.



مسئول کتابخانه علامه طباطبایی اسفرورین افزود: کتابخانه ها به عنوان مهمترین بازوی فرهنگی کشور با کمترین هزینه تواسنته اند خدمات گسترده ای به مراجعان ارائه دهند و در حال حاضر نقش تعیین کننده ای در افزایش شناخت و بصیرت افراد جامعه برعهده دارند.



مهرعلیان ادامه داد: سوادآموزان از گروههای هستند که از طریق افزایش تعامل با کتابخانه ها و ارتقاء دانش و مطالعه خود می توانند حضوری پررنگ در جامعه داشته باشند.



وی اظهارداشت: این افراد که اغلب در سنین بالا اقدام به تحصیل کرده اند لازم است از طریق مطالعه مدوام زمینه رشد و پیشرفت علمی خود را فراهم کنند تا به دلیل کمبود دانش و تخصص در جامعه دچار آسیب نشوند که این مهم با همکاری و حمایت مسئولان محقق می شود.



مهرعلیان در ادامه گفت: کتابخانه به عنوان مکانی امن و آرام بهترین فضا برای حضور بانوان در جامعه است تا از این طریق ضمن کسب اطلاعات و مجهز شدن به دانش روز در محیطی آرامش بخش به فعالیت بپردازند.



وی با اشاره به بازدید سوادآموزان اسفرورینی از کتابخانه اضافه کرد: این اقدام که با پیشنهاد کتابخانه و همکاری خوب مسئولان آموزشی این بخش انجام شد خوشبختانه مورد استقبال محصلین قرار گرفت.



مسئول کتابخانه علامه طباطبایی اسفرورین در پایان یادآورشد: برنامه های فرهنگی متنوع و متعددی برای جذب هرچه بیشتر افراد به ویژه اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه به مطالعه و کتابخوانی داریم که امیدواریم با حمایت مسئولان در این زمینه موفق عمل کنیم.