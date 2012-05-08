عنایتی در آستانه چهارمین آقای گلی تاریخ رقابت های لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال امید ارم کیش قم در دیداری حساس از رقابت های لیگ دسته اول فوتسال قهرمانی امید باشگاه های کشور به مصاف مقاومت کرمان می رود.



تیم فوتسال امید ارم کیش امسال نماینده موفق فوتسال استان قم در رقابت های لیگ رده سنی امید فوتسال باشگاه های کشور است که بعد از موفقیت خود در چهار دوره گذشته، اکنون در دوره پنجم به سر می برد و در گروه سوم مقدماتی جای دارد.



در حالی که تیم فوتسال امید ارم کیش قم در دور نخست مرحله گروهی در کرمان با تیم های رقیب خود در گروه سوم مقدماتی رقابت می کند، امشب در آخرین بازی خود در دور رفت مر حله گروهی با مقاومت کرمان مسابقه می دهد تا وضعیت جدول رده بندی این گروه مشخص شود.



یک برد، یک باخت و دو تساوی برای ارم کیش قم



حریفان تیم فوتسال امید ارم کیش قم در مرحله رفت رقابت‌های فوتسال قهرمانی رده سنی امید باشگاه های کشور تیم های فرش آراء مشهد، مقاومت کرمان، راه ساری، شهرداری رشت، صنایع گیتی پسند اصهفان هستند که به مدت شش روز بازی های خود را برگزار می کنند.



تیم های حاضر در این مرحله نیز همچون دو گروه دیگر، بازی های خود را به شکل دوره ای برگزار می کنند تا در نهایت چهره دو تیم به عنوان صعود کننده به مرحله نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی رده سنی امید باشگاه های کشور شناخته شود.



فوتسالیست های آینده دار تیم رده سنی امید ارم کیش قم در این مرحله تا کنون چهار بازی مقابل تیم های فوتسال امید شهرداری رشت، راه ساری، صنایع گیتی پسند اصفهان و فرش آراء مشهد برگزار کرده اند که با یک برد، یک باخت و دو تساوی همراه بوده است.



فاصله یک هفته ای عنایتی با چهارمین آقای گلی تاریخ رقابت های لیگ برتر



مهاجم صبای قم در فاصله یک هفته تا پایان لیگ یازدهم در مکان دوم جدول گلزنان برتر فوتبال کشور قرار دارد و در واقع یک هفته فرصت دارد تا چهارمین آقای گلی تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کند.



این بازیکن کلیدی و ارزشمند تیم فوتبال صبای قم در یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، غلامرضا عنایتی مهاجم سرشناس صبای قم است که در لیگی که یک هفته به پایان آن باقی مانده تا کنون 18 گل برای صبای قم به ثمر رسانده است.



عنایتی در حال حاضر بعد از کریم انصاری فرد از سایپا و فونیکه سی مهاجم اهل مالی از صنعت نفت آبادان که هر دو 20 گله هستند، با 18 گل در مکان دوم جدول گلزنان برتر لیگ یازدهم فوتبال باشگاه های کشور جای گرفته است.