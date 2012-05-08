غیبت معنادار سعود الفیصل در نشست جنبش عدم تعهد در شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک منبع دیپلماتیک سعودی اعلام کرد: "ترکی بن محمد بن سعود" معاون وزیر امور خارجه به جای سعود الفیصل در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در شرم الشیخ مصر شرکت خواهد کرد.

این در حالی است که "محمد عمرو" وزیر امور خارجه مصر این نشست را که طی روزهای نهم و دهم ماه جاری در شرم الشیخ برگزار می شود افتتاح می کند.

در این نشست اتحادیه آفریقا، "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد، استرالیا،فنلاند و کانادا نیز حاضر خواهند بود. این اولین کنفرانس مهم بین المللی پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک در مصر به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، وزیران امور خارجه کشورهای عضو عدم تعهد مسائل جهانی از جمله مسائل هسته ای و درگیری های منطقه ای را بررسی خواهند کرد.