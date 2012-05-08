آمریکا و ترکیه می توانند در قبال ایران اقدام مشترک انجام دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "شورای روابط خارجی" آمریکا ، "استفان هادلی" مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری سابق آمریکا(در دوره جرج بوش) در گفتگو با این سایت به بررسی مشکلات و فراز و نشیب های روابط آمریکا و ترکیه در 10 سال گذشته و به ریشه یابی آنها پرداخت که بخشی از آن به تنش در روابط دو کشور بر سر ایران مربوط می شد.



چگونه می توان مانع از بروز تنشهایی در روابط ترکیه و آمریکا شد مانند آنچه که در سال 2010 در پی رد توافق ترکیه و برزیل با ایران در خصوص تبادل سوخت هسته ای از سوی آمریکا صورت گرفت؟



استفان هادلی در پاسخ به سوال مذکور گفت : اگر رهبران طرفین در آن زمان با هم مشورت می کردند و به منافع همدیگر احترام می گذاشتند، ما شاهد اوضاعی که با ترکیه در خصوص ایران داشتیم نبودیم.



وی در ادامه به بهبود روابط آمریکا و ترکیه از آن زمان به بعد اشاره کرده و می گوید : اتفاق مهمی که از آن زمان به بعد در یکسال گذشته رخ داده است، تغییر دیدگاه ترکیه در قبال ایران است و همچنین در سال گذشته شاهد مواضع ترکیه در قبال سوریه بوده ایم که همگی اینها سبب شده زمینه های بیشتر تعامل و همکاری بین ترکیه و آمریکا برای اقدام مشترک در قبال ایران بیشتر از گذشته فراهم شود.

