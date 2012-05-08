آمریکا و ترکیه می توانند در قبال ایران اقدام مشترک انجام دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "شورای روابط خارجی" آمریکا ، "استفان هادلی" مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری سابق آمریکا(در دوره جرج بوش) در گفتگو با این سایت به بررسی مشکلات و فراز و نشیب های روابط آمریکا و ترکیه در 10 سال گذشته و به ریشه یابی آنها پرداخت که بخشی از آن به تنش در روابط دو کشور بر سر ایران مربوط می شد.
چگونه می توان مانع از بروز تنشهایی در روابط ترکیه و آمریکا شد مانند آنچه که در سال 2010 در پی رد توافق ترکیه و برزیل با ایران در خصوص تبادل سوخت هسته ای از سوی آمریکا صورت گرفت؟
استفان هادلی در پاسخ به سوال مذکور گفت : اگر رهبران طرفین در آن زمان با هم مشورت می کردند و به منافع همدیگر احترام می گذاشتند، ما شاهد اوضاعی که با ترکیه در خصوص ایران داشتیم نبودیم.
وی در ادامه به بهبود روابط آمریکا و ترکیه از آن زمان به بعد اشاره کرده و می گوید : اتفاق مهمی که از آن زمان به بعد در یکسال گذشته رخ داده است، تغییر دیدگاه ترکیه در قبال ایران است و همچنین در سال گذشته شاهد مواضع ترکیه در قبال سوریه بوده ایم که همگی اینها سبب شده زمینه های بیشتر تعامل و همکاری بین ترکیه و آمریکا برای اقدام مشترک در قبال ایران بیشتر از گذشته فراهم شود.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری سابق آمریکا اعلام کرد تغییر سیاستهای ترکیه در قبال ایران در سال گذشته زمینه خوبی برای تعامل مشترک آمریکا و ترکیه در قبال ایران است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "شورای روابط خارجی" آمریکا ، "استفان هادلی" مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری سابق آمریکا(در دوره جرج بوش) در گفتگو با این سایت به بررسی مشکلات و فراز و نشیب های روابط آمریکا و ترکیه در 10 سال گذشته و به ریشه یابی آنها پرداخت که بخشی از آن به تنش در روابط دو کشور بر سر ایران مربوط می شد.
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