140 مقاله به همایش توسعه پایدار نواحی مرزی گلستان ارسال شد

سرهنگ ولی الله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش با حضور مسئولان لشگری و کشوری روز چهارشنبه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: از مجموع مقالات ارسال شده 117 مقاله پذیرش شد که 30 مقاله بصورت سخنرانی و بقیه بصورت پوستر ارائه می شود.

وی عنوان کرد: مفاهیم، مبانی و رویکردهای نظری (نظریه ها، الگوها و روش ها)، رویکرد طبیعی، کالبدی و آمایشی توسعه پایدار نواحی مرزی (آمایش سرزمین، توسعه کالبدی، توسعه فضایی، قابلیت ها، عارضه های طبیعی و ...) از جمله موضوعات است.

وی عنوان کرد: رویکرد فرهنگی و اجتماعی و توسعه پایدار نواحی مرزی (باورهای فرهنگی، آموزش عالی، آموزش و پرورش، آینده پژوهی، سرمایه اجتماعی، قومیت، تعامل و هم افزایی، مشارکت، جمعیت و ...) و رویکرد اقتصادی و توسعه پایدار نواحی مرزی (اشتغال، محرومیت، بازارچه های مرزی، تعاونی های مرزنشینان، گمرکات، گردشگری، مشاغل خانگی، صید غیرمجاز، قاچاق کالا،...) از دیگر موضوعات است.

سرهنگ رضایی گفت: رویکرد سیاسی و توسعه پایدار نواحی مرزی (سیاستهای منطقه ای، کارکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی، نقش کشورهای فرامنطقه ای، تهدیدات و چالش ها، قوانین و مقررات مرزی، سند چشم انداز، حقوق بین الملل، روابط بین الملل و ...)از دیگر محورهاست.

وی افزود: رویکرد امنیتی و توسعه پایدار نواحی مرزی (پاسگاه های مرزی، تهدیدها و فرصت های فرامرزی، کاربرد سیستم Gps و Gis در مرزبانی، منابع مرزبانی آبی و خاکی و ...) و پدافند غیرعامل و توسعه پایدار نواحی مرزی از دیگر موضوعات است.