معرفی مقالات برگزیده همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش در بخش مقالات شفاهی، برنامه‌ریزی یکپارچه فضایی در سیاست‌های توسعه بخش مسکن گامی بنیادین در فرآیند بومی‌سازی بخش مسکن، مولفین، الهام امینی، محمد باقر عیدی، رسول مرادی، بومی سازی استانداردهای محرمیت در فضاهای مسکونی با تأکید بر تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی مولفین: نینا الماسی فر، حسنعلی پورمند، مجتبی انصاری برتر شدند.

همچنین مقالات بررسی تطبیقی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در اقلیم های مختلف مولف: ساناز لیتکوهی، بهره گیری از مصالح بومی در طراحی نماهای ساختمان های عمومی در فضاهای شهری توسط مولفین: افسانه زرکش، احمدرضا کشتکار، نینا الماسی فر، سید محمد مهدی حسینی کیا نیز برگزیده شدند.

در بخش پوستری نیز مقاله ضرورت زمان مندی مقررات مکان مند زمان، فاکتوری غیر قابل حذف در بومی سازی مقررات ملی، مولفان، سها محمدپور، آرش پسران برتر شد.

در قطعنامه پایانی این همایش پیشنهاد شد با تدبیر مسئولان، دبیرخانه ای دائمی برای برگزاری سالانه این همایش تشکیل شود.

همچنین عنوان شد، لازم است تا به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بازوی اجرایی برنامه های خرد و کلان مهندسی کشور در امر بومی سازی نگاه ویژه ای معطوف گردد. برگزاری دوره های تخصص ویژه مهندسان و الزام آنان به رعایت ویژگی های هر بوم و جغرافیا در مجموعه خدمات مهندسی لازم و ضروری است.

مجموعه سرفصل های دانشگاهی در رشته های مختلف حوزه مهندسی ساختمان باید مورد بازنگری قرار گیرد تا کاستی ها و بی توجهی ها به مسائل بومی از همان دوره ی آموزش آکادمیک متخصصین برطرف شود، همچنین توجهی خاص به سوی رشته هایی نظیر برنامه ریزی شهری و طراحی شهری شود.

پیشنهاد شد با انجام مطالعات دقیق و شناخت عرصه ها و پهنه های بومی متفاوت در کشور، کمیته های بومی برای تدوین مقررات ساختمانی هر بوم تشکیل گردد تا خروجی مطالعات و پژوهش های آنان به تدریج جایگزین مقررات واحد کشوری در عرصه ی ساختمان شود.

در این همایش عنوان شد، نگاهی خردمحور و غیراحساسی به گذشته شهرسازی و معماری و ساختمان در ایران و آموختن از آنچه نیاکان ما در فهم شرایط محیط و انطباق ساختمان و شهر با ویژگی های محیطی به دست آورده بودند مسلما می تواند بسیار راهگشا و ثمربخش باشد.