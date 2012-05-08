صالحی وارد شرم الشیخ شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مصر،علی اکبر صالحی در راس هیئتی برای شرکت در اجلاس وزیر جنبش عدم تعهد که به میزبانی مصر برگزار می شود وارد شرم الشیخ شد و قرار است طی دو روز برگزاری اجلاس ضمن سخنرانی در آن با برخی مقامات شرکت کننده در اجلاس نیز دیدار و تبادل نظر داشته باشد.

قرار است ریاست جنبش عدم تعهد در اجلاس وزیران جنبش در مصر به صالحی وزیر امور خارجه ایران منتقل شود تا جمهوری اسلامی ایران به مدت 3سال عهده دار ریاست بزرگترین مجمع بین المللی بعد از سازمان ملل شود.

جنبش عدم تعهد با داشتن 120 عضو بزرگترین سازمان بین المللی در سطح جهان به شمار میرود.