  1. بین الملل
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۴۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

*خاورمیانه

- اتحادیه اروپا و صلب سرخ جهانی نسبت به وضعیت اسیران فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زده اند، هشدار داد.

- هزاران صهیونیست با برپایی تظاهراتی در تل آویو تشکیل دولت ائتلافی نتانیاهو را محکوم کردند.

- "کوفی عنان" طی روزهای آتی برای بررسی طرح ابتکاری حل بحران سوریه وارد دمشق می شود.

- نظامیان ناتو به کشتار یک خانواده افغانی اعتراف کردند.

- "طارق الهاشمی" از اعتراض خود علیه حکم بازداشت اینترپل خبر داد.

- "رجب طیب اردوغان" در واکنش به حکم بازداشت الهاشمی اعلام کرد که وی بزودی به عراق باز می گردد.

- "آویگدور لیبرمن" وزیرخارجه رژیم صهیونیستی پیش بینی کرد روند مذاکرات میان ایران و 1+5 مثبت باشد.

*آمریکا

- "جو بایدن" زمان برای استفاده از راهکار دیپلمایتک درباره ایران رو به پایان است.

- واشنگتن خشونت پلیس روسیه علیه مردم این کشور را محکوم کرد.

- سیا اعلام کرد که استفاده از یک جاسوس دوجانبه عامل کشف عملیات ترویستی اخیر القاعده بوده است.

*اروپا

- "یولیا تیموشنکو" از پایان اعتصاب غذای خود خبر داد.

- ایتالیا با اعزام 17 ناظر به سوریه موافقت کرد.

کد مطلب 1597585

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