225 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد 570 فرصت شغلی به متقاضیان اعطا شد

عبدالرضا خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه نخست کمیته امداد شهرستان جاسک در اعطای تسهیلات مشاغل خانگی استان خبر داد و گفت: کمیته امداد امام(ره) جاسک در سال گذشته با ایجاد 570 فرصت شغلی با مبلغ بالغ بر 225 میلیارد ریال از محل بانکهای عامل دربخشهای توان بخشی و خودکفایی نسبت به سایر شهرستانهای استان در رتبه نخست قراردارد.

خسروانی افزود: کمیته امداد امام(ره) در سه حوزه کار انگیزی، توان افزایی و اشتغالزایی کار خود را شروع کرده و با شناسایی افراد تحت پوشش و آموزش های مهارت های مختلف تسهیلات بانکی خوبی اعطا کرده است.

وی ادامه داد: در این حوزه ها خانواده های تحت پوشش هم شناسایی شده و به خانواده هایی که نیاز به آموزش داشته اند از سطوح ابتدایی تا دانشگاهی آموزش داده و همچنین تا پایان طرح هزینه های معیشتی انان را پرداخت کرده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هرمزگان هدف از این طرح ها را ایجاد انگیزه، خود باوری و افزایش مهارتهای خانواده های تحت پوشش عنوان کرد و گفت: در طرح های کار انگیزی به هر متقاضی مبلغ 10 میلیون ریال در طرح توانبخشی مبلغ 50 میلیون ریال و در بحث اشتغال زایی مبلغ 100 میلیون ریال اعطا شده است.

وی تصریح کرد: در طرح های تکمیلی که نیاز به هزینه های بیشتری می باشد از محل اعتبارات همان بانک مبلغ 10 میلیون تومان دیگر به متقاضی تخصیص داده می شود.

خسروانی با بیان اینکه وظیفه سازمانی کمیته در تخصیص تسهیلات بانکی اولویت با افراد تحت پوشش و خانواده های انان است، افزود: با تفاهمنامه ای که در سال 85 با بانکهای عامل منعقد شده 30 درصد وام ها به افراد کم درآمد و بیکار غیر پوشش تخصیص داده شده که در این مورد با استعلام از خدمات درمانی به این افراد در صورت نداشتن سابقه مستمری وام هایی داده شده است.

وی به سفر اخیر هیئت دولت به استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در جلسه کارگروه کشور که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد برابر بودجه سال قبل که 40 میلیارد تومان بوده، برای سال جاری هم مصوب شد ولی با توجه به اینکه امسال به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی نامگذاری شده قول هایی از مرکز مبنی بر دو بر ابر شدن این بودجه گرفته شده که با تحقق آن سعی داریم پویایی، ایجاد انگیزه و دادن آموزش و کسب مهارت نیازهای خانوارها را به نوعی تقویت کنیم.

در سال 90 حدود هزار و 300 مدد جو از سیستم تحت پوشش کمیته امداد استان خارج شده است.