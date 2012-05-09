حوزه و دانشگاه به دنبال نشر تاریخ و فرهنگ ناب شیعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی عصر سه شنبه در همایش بزرگداشت مرحوم شیخ کلینی که در حسن آباد بخش فشافویه شهرستان ری برگزار شد با بیان این که سرمایه های گرانبهایی در تاریخ ایران اسلامی مشهود است، افزود: مرحوم شیخ کلینی و شیخ صدوق جزو هویت ملی و مذهبی ما ایرانیان محسوب می شوند و باید برای همه نسلها در کشور باقی بمانند.

تجلیل از دانشمندان موجب سرافرازی نسلهای کنونی و آینده کشور است

وی گفت: تجلیل و ارزش نهادن یکایک دانشمندان موجب سرافرازی نسلهای کنونی و آینده کشور است.

تقوی افزود: شخصیتها و دانشمندان بی شماری در تاریخ ملت ایران آمده و رفته اند و آثاری که این دسته افراد بر جای گذاشته اند، عدالت خواهی، شجاعت و ایثار آنان بوده که نه تنها موجب بالندگی ملت، بلکه برای دیگران نیز به عنوان الگو ثبت و ضبط شده است.

وی عنوان کرد: شیخ کلینی، شیخ انصاری، ملاصدرا، بوعلی سینا و دیگر دانشمندان و علمای سرشناس مجموعه ای از افتخارات علمی و فقه شیعه در عالم اسلام هستند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور از مسئولان دانشگاهها و آموزش و پرورش کشور و به خصوص شهرستان ری خواست که در راستای حفظ این میراث گرانبها و ترویج آن در بین دانشجویان و دانش آموزان تلاش کنند.

وی یکی از اهداف تعریف شده دشمنان را در تهاجم فرهنگی، حذف فرهنگ اصیل و تأثیرگذار شیعیان در دنیا خواند و ادامه داد: شیخ کلینی(ره) از محدثان و عالمان بزرگ جهان تشیع و یک سرمایه مهم برای شیعه است.