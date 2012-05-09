معرفی 6 پروژه در رودسر برای شرکت در طرح توسعه بخش کشاورزی

احسان الله مشتاق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه ها با میزان جذب مواد خام در مجموع به مقدار 21 هزار تن و تولید 20 هزار و 750 تن با تسهیلات پیشنهادی 98 میلیون و 500 میلیون ریال اجرا می شوند.

وی اظهار داشت: طرح توسعه بخش کشاورزی یکی از خدمات دولت خدمتگزار است که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال برای افراد روستایی و جوانان جویای کار در این عرصه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی رودسر در ادامه از تولید سه هزار و یکصد تن گوشت قرمز توسط دامداران این شهرستان طی سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش اقتصادی این میزان گوشت تولیدی 400 میلیارد ریال است.

وی افزود: این میزان گوشت تولیدی توسط بیش از پنج هزار دامدار رودسری تولید و عرضه شده است.

مشتاق یادآور شد: شهرستان رودسر با داشتن 127 هزار راس دام سبک و سنگین و همچنین در تولید محصولات دامی رتبه چهارم استان را دارد.