حضور تیم ملی والیبال نوجوانان با 18 بازیکن در اردوی بابل

یونس حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی والیبال نوجوانان از17 اردیبهشت ماه اردوی آماده سازی خود را در بخش بابلکنار بابل آغاز کرده و تا 27 ماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این هجدهمین اردوی آماده سازی تیم والیبال نوجوانان در راه شرکت قدرتمندانه تر در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان است، اضافه کرد: ملی پوشان در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر سرمربی و مربیان تیم ملی نوجوانان تمرین می کنند.

سرپرست تیم ملی والیبال نوجوانان ایران، به اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی اشاره کرد و گفت: در این اردو در پست پاسورها الیار محمد زاده، معین معینی فر، حمید محمودی و محسن کلامی حضور دارند.

حسن زاده ادامه داد: در پست دفاع وسط عیسی یک زاد، سهند الله وردیان، محمدرضا عوض پور، رحمان تقی زاده و محمد علی پیران در اردوی تیم ملی هستند.

وی اضافه کرد: برای تیم ملی در پست لیبرو رسول یوسف وند، بهنام نیل غاز و حامد ابارشی به بابلکنار بابل آمدند.

حسن زاده گفت: در پست دریافت کننده محمد جواد معنوی نژاد، محمد امین حیدری، علیرضا صفایی و حسین سهرابی به همراه جواد حکمتی و علیرضا خسروی در پست قطر پاسور حضور دارند.

سرپرست تیم ملی والیبال نوجوانان ایران، شرایط اردوی تیم ملی در بخش بابلکنار را بسیارمطلوب خواند و گفت: خوشبختانه همه امکانات مورد نیاز برای برپایی اردوی تیم ملی در بابل فراهم است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

در اردوی تیم والیبال نوجوانان، ایرج مظفری به عنوان سرمربی تیم والیبال و محمدرضا دامغانی، احمد لاهوتی، حسین وزیری و رحمت نوری به عنوان مربیان تیم ملی حضور دارند.

نوجوانان والیبالیست کشور خود را برای حضور در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا که آبان ماه امسال با حضور 13 تیم به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود، آماده می کنند.