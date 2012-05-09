به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای ان اس ای مد، نویسندگان اسپانیولی و عرب زبان از تاریخ 7 تا 11 می در «هفته ادبیات رابات» مراکش شرکت میکنند.
این مراسم ادبی توسط موسسه سروانتس و با هدف ارتقای زبان و فرهنگ اسپانیایی در کشورهای آفریقایی و عربی برگزار میشود.
برنامههای جشنواره با حضور مدیر این موسسه و وزیر فرهنگ مراکش اعلام شدند.
نویسندگان اسپانیولی زبان از کشورهای اسپانیا، مکزیک، پرو، ونزوئلا و کاستا ریکا به همراه نویسندگان مطرح مراکشی چون عبداللطیف لابی و محمد بنیس گرد هم میآیند.
آدونیس نویسنده لبانی - سوری و بزرگترین شاعر زنده عرب نیز در این گردهمایی حضور خواهد داشت.
موضوعات عمده قابل بحث در هفته ادبیات رابات حول مبحث «نویسندگان و شهروندان» میچرخد.
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