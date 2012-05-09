دفاع یک عضو مبرّز جبهه پایداری از نامه احمدی نژاد/اس ام اس های جنگ صفین برای نمایندگان!

مجله مهر: حوادث و رخدادهای روز کشور که عمدتا نیز چهره ای سیاسی دارند همواره مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کنند. مخاطبان فراوانی که البته سعی می کنند مطالب خاص مربوط به این اخبار و روندها را از رسانه های مختلف رصد کنند و بخوانند.

آنچه که در ادامه می خوانید حاصل خبرخوانی مهر در لابه لای این مطالب ویژه در روزنامه های کشور و انتخاب خاص ترین آنهاست.

_ آشکار شدن نخستین تبعات قانون جدید مطبوعاتی

روزنامه ایران در خبری نوشت: یک عضو هیئت عالی نظارت بر مطبوعات با اشاره به جلسه روز دوشنبه این هیئت گفت: هیئت عالی نظارت بر مطبوعات به سایت فارس! به دلیل انتشار مطلبی از قول منبع آگاه که سند نداشت و به مصلحت کشور هم نبود تذکر داد.

_ بیانیه خصمانه اروپا و آمریکا در آستانه مذاکرات بغداد

کیهان گزارش داد: اتحادیه اروپا و آمریکا در بیانیه هایی که دیپلمات ها در تهران آن را یک علامت بسیار بد ارزیابی می کنند حقوق هسته ای ایران را انکار کردند.

بیانیه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 (7 می 2011) صادر شده، از ایران می خواهد هر چه سریع تر غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورده وحتی تحقیق و توسعه (RD) در این باره را هم متوقف کند.

گئورگی مارتین زاناتی، نماینده اتحادیه اروپا در کنفرانس وین این بیانیه را قرائت کرد.

این بیانیه ها در حاشیه کنفرانس بین المللی عدم اشاعه هسته ای در وین صادر شده است.

198 کشور در این نشست که دستور کار آن بررسی دستور کارهای کنفرانس بازنگری NPT است، شرکت داشته اند.

همچنین آمریکا هم خواهان آن شد که ایران برای نشان دادن پای بندی خود به معاهده عدم اشاعه، «گام های عملی و فوری» بردارد.

این درخواست از سوی رابرت وود، نماینده آمریکا در کنفرانس خلع سلاح وین مطرح شد.

کارشناسان عقیده دارند مغایرت اساسی این اظهارات با روح حاکم بر کنفرانس استانبول 2 نشان دهنده آن است که غرب یک بار دیگر در حال اثبات اعتمادناپذیری خود است.

_ روزنامه شرق از خطر بروز جنگ داخلی تمام عیار! در سوریه خبر داد

روزنامه شرق در یکی از تیترهای صفحه اصلی امروز خود در مطلبی با تیتر "خطر جنگ داخلی تمام عیار در سوریه" نوشت: با گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای طرح صلح «کوفی عنان»، درگیری‌ها در سوریه ادامه دارد. این مساله باعث شد که بان‌کی‌مون، دبیرکل «سازمان ملل» از ادامه خشونت‌ها ابراز نگرانی کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بان‌کی‌مون، پیش از برگزاری جلسه دیشب شورای امنیت درباره تحولات سوریه گفت: ما برای جلوگیری از وقوع یک جنگ داخلی تمام‌عیار در سوریه در حال رقابت با زمان هستیم. او مدعی شد که دولت سوریه با وجود آغاز روند استقرار ناظران سازمان ملل متحد به برخوردهای خشونت‌آمیز با مخالفان ادامه می‌دهد اما حملات از سوی گروه‌های مخالف نیز افزایش یافته است. ابراز نگرانی‌ها نسبت به وضعیت سوریه پس از آن صورت می‌گیرد که انتخابات پارلمانی این کشور روز دوشنبه برگزار شد. بان‌کی‌مون پیشتر برگزاری انتخابات توسط دولت سوریه به رغم درگیری‌های موجود در این کشور را محکوم کرده و از عدم حضور تمامی احزاب انتقاد کرده بود. مخالفان بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه نیز این انتخابات را تحریم کرده بودند. بنا بر گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، انتخابات در محله دمشق به دلیل تخلفات زیاد باید روز سه‌شنبه دوباره انجام شود.

_ نظر انبارلویی درباره نامه علی لاریجانی

محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در بخشی از سرمقاله خود در این روزنامه با عنوان ادعا چیست؟ محتسب کیست؟ نوشت: دست مجلس در تصویب قانون در همه زمینه‌ها باز است. دست مجلس در لغو تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف باز است. رئیس‌مجلس از طریق مشورت با هیئت تطبیق قوانین در این باره عمل می‌کند و نظر او از دیدگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط مسموع است. وقتی قانون اجرا شد و مجلس متوجه تخلف شد، آن هم راهکار دارد. مجلس نهایتا در باب برخورد با تخلفات باید از طریق دیوان محاسبات عمل کند و برعکس نظریه برخی از صاحب‌نظران و مسئولان که می‌گویند کار دیوان مچ‌گیری نیست، اتفاقا در اینجا کار دیوان مچ‌گیری‌ است. دیوان ناظری است که اگر به وظیفه مچ‌گیری عمل نکند حکم یک تماشاچی را پیدا می‌کند و محلی می‌شود برای ترانزیت تخلف به مرجع قضائی! دیوان باید مچ‌ کسی را که بر خلاف قانون تصرف در وجوه دولتی کرده است بگیرد. دیوان باید مچ کسی را که مصرف اعتبار در مورد غیر معین داشته بگیرد. مجلس طبق اصل 55 از طریق دیوان باید مچ کسی را که وجهی را در محل خود به مصرف نرسانده بگیرد و نیز مچ دست کسی را که هزینه‌ای کرده که از اعتبارات مصوب تجاوز نموده در دست حافظان بیت‌المال بگذارد. قانون به این حافظان بیت‌المال اختیارات وسیعی، هم در مجازات متخلف هم در دیوان محاسبات و هم در دستگاه قضائی داده است اما مجلس و نمایندگان در این باره مسئولیت قانونی به عنوان دخالت در روند دادرسی‌ها ندارند. آنها می‌توانند به کار دیوان مانند کار همه دستگاه‌ها نظارت کنند و اگر اشکالی می‌بینند با اختیارات قانونی‌ای که دارند نسبت به اصلاح سازمان دیوان آن را برطرف نمایند.

_ فرمانده ناجا: افزایش نزاع متأثر از تورم است

روزنامه آرمان روابط عمومی در خبر مطوّلی از قول سردار احمدی مقدم نوشت: وی با اعلام اینکه نزاع در چند سال اخیر افزایش داشته است تأکید کرد: افزایش نزاع، تابع تورم، شرایط جوی و خشکسالی و در برخی از مناطق به علت مشکلات فرهنگی و کاهش آستانه تحمل افزایش یافته است که پیامد این امر بالارفتن نرخ قتل در کشور است.

_ نگرانی مرکل و اوباما از انتخاب اولاند

روزنامه وطن امروز خبر اول امروز خود را به پیروزی اولاند در فرانسه اختصاص داد. در بخشی از گزارش یاد شده این روزنامه می خوانیم: مرکل پیش از این تمایل خود براى پیروزى سارکوزى در انتخابات را پنهان نکرده بود و به نظر نمیرسد هم اکنون چندان از شکست متحد سیاسى خود در اتحادیه اروپایى چندان خوشحال باشد. اولاند پس از دیدار با مرکل قرار است طى روزهاى 18 و 19 ماه مه ( 29 و 30 اردیبهشت ماه) در اجلاس سران گروه 8 در آمریکا و در روزهاى 20 و 21 ماه

مه در اجلاس ناتو در شیکاگو شرکت کند. این در شرایطى است که با شکست سارکوزى، آمریکا نیز یکى از نزدیکترین متحدان خود در منطقه اروپا را از دست داد. سارکوزى را آمریکادوست ترین رئیس جمهورى فرانسه در 50 سال گذشته خوانده اند. باراک اوباما، رئیس جمهورى آمریکا از تصمیم اولاند براى خروج زودهنگام 3300 سرباز فرانسوى

ابراز نگرانى کرده است.

اولاند در جریان رقابتهاى انتخاباتى وعده داده بود سربازان فرانسوى که تحت فرماندهى ناتو در افغانستان حضور دارند را زودتر از موعد از پیش اعلام شده از افغانستان خارج خواهد کرد.

_ سبقت عرضه بر تقاضا در بازار فروش کلیه

تهران امروز در یکی از خبرهای صفحه اول خود خبر قابل تأملی را منتشر کرد. به گفته رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی، به‌طور میانگین به ازای هر بیمار کلیوی که در انتظار پیوند است، صرفنظر از گروه خونی، حداقل 4 متقاضی فروش وجود دارد و این امر سبب شده بعضی از فروشنده‌ها در گروه‌های خونی کم طرفدار نظیر +‌A حاضر به فروش کلیه خود با قیمتی حتی کمتر از شش میلیون تومان باشند.

_ اس ام اس های جنگ صفین برای نمایندگان!

تهران امروز در خبری کوتاه دیگری به صحبت های کاظم جلالی درباره رقابت حداد و لاریجانی برای تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. به گزارش این روزنامه، کاظم جلالی، عضو هیئت موسس فراکسیون تازه تاسیس اصولگرایان رهروان ولایت گفته است: رقابت هم اکنون بین حداد عادل و لاریجانی است برای ریاست مجلس که هر دو از سوابق خوب برخوردارند و انقلابی و ولایی هستند اما انتخاب آنها بستگی به ذائقه و سلیقه نمایندگان دارد. اس ام اس می دهند که جنگ صفین در راه است. نه جنگ صفین است و نه قرار است اتفاقی بیافتد.

_ الهام: نامه احمدی نژاد دقیقا منطبق با نظرات شورای نگهبان است

غلامحسین الهام در سرمقاله امروز روزنامه ایران که با عنوان "یادآوری ایرادها" آن را منتشر کرد با دفاع از نامه احمدی نژاد به آیت الله شاهرودی درباره مصوبه مجلس نوشت: نامه رئیس جمهور از نظر محتوا و ماهیت اشکالات دکتر احمدی نژاد به قانون مجلس، دقیقا منطبق با نظرات شورای نگهبان است.

عضو مبرّز جبهه پایداری در بخش دیگری از یادداشت خود راجع به مصوبه مجلس می نویسد: مجلس شورای اسلامی متنی را ابلاغ کرده که نمی شود بر آن عنوان قانون اطلاق کرد چرا که شورای نگهبان آن را در گذشته رد کرده و مغایر قانون اساسی دانسته است.

وی همچنین تأکید می کند: بحث فوق باید کاملا به صورت محتوایی مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد و بحث های شکلی در این خصوص انحراف و غفلت از اصل ماجراست.

_ اگر «انحراف» واقعیت ندارد پس چرا سانسور و کتمان و تحریف؟!

به گزارش کیهان، روزنامه ایران به شیوه مألوف یک سال پیش، به انکار و کتمان دستور رهبرمعظم انقلاب پرداخت.

این روزنامه پریروز در نوشته ای که «برکات بردباری» نام دارد اما تماما رپرتاژ ویژه برای محمدشریف ملک زاده است، انکار کرده که نامبرده با عفو رهبر انقلاب- در پی درخواست یک مقام اجرایی و... - از ادامه تعقیب قضایی و مجازات مسلم نسبت به تخلفات ارتکابی رهایی یافته است. این روزنامه سال گذشته نیز تا مدت ها حکم رهبر معظم انقلاب درباره ابقای وزیر اطلاعات را با وجود انتشار از سوی دفتر معظم له انکار و کتمان حقیقت می کرد.

معاون سیاسی دفتر مشایی در روزنامه ایران ادعا کرده که «مبارزه با انحراف» اسم رمز ظلم به رئیس جمهور و یاران وی است. وی همچنین تعقیب قضایی ملک زاده از سوی مراجع قانونی را «اقدامات عناصر خودسر و جاهل» خوانده و نوشته است: بدون تردید همه کسانی که به علل مختلف به کجراهه رفتند و به خادمان ملت در دولت ظلم کردند، همواره امکان مهلت جبران را دارند.

روزنامه ایران با کتمان تخلفات عدیده کسانی چون ملک زاده ادعا کرده که این تعقیب های قضایی، در راستای پروژه ضدانقلابی «نه! احمدی نژاد» صورت می گیرد.

شایان ذکر است موضوع عفو ملک زاده هم از سوی دادستان تهران و هم سخنگوی قوه قضائیه مورد تأیید و تصریح قرار گرفته است. اما روزنامه ایران روز گذشته ضمن انتشار سخنان محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، اظهارنظر صریح وی مبنی بر اینکه ملک زاده با «عفو» آزاد و قرار منع تعقیب برای نامبرده صادر شده را سانسور کرد تا ادعای قبلی این روزنامه مبنی بر عدم عفو ملک زاده زیر سوال نرفته باشد!!

در روزگار اصلاحات نیز برخی وابستگان دولت و مجلس مدعی اصلاح طلبی، علیه احکام حکومتی موضع می گرفتند و در عین حال در بزنگاه ها و تنگناها، از رهبرمعظم انقلاب التماس می کردند که با ورود به ماجرا، معضل به وجود آمده را حل کنند!

اما آنچه جای سوال از روزنامه ایران است اینکه چه کسانی مقدمه «نه! احمدی نژاد» را فراهم می کنند؛ متخلفانی که در پوشش حمایت از دولت، به انواع مفاسدآلوده می شوند یا قضاتی که می کوشند این آلودگی ها را از دامن دولت پاک کنند؟ آیا زد و بند و آلودگی به برخی مفاسد، ظلم و خیانت به رئیس جمهور و جمهوری اسلامی است یا مبارزه با عوامل این زد و بندها؟ کدام سند برای وجود انحراف، روشن تر از این که روزنامه رسمی دولت و معاون سیاسی آقای مشایی برای دفاع از یک مجرم قلم فرسایی کند و اصل «عفو» نامبرده را که از سوی مراجع رسمی قضایی اعلام شده، انکار نماید یا اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را سانسور و تحریف کند؟! کدام انحراف بزرگ تر از این که به اعتبار برخی کج فهمی ها، تعصبات باطل یا آلودگی های سیاسی و اقتصادی، مفسدان اقتصادی نظیر امیر خسروی امکان کلاهبرداری ها و شیادی های کلان را یافتند و با آقای «ا-ر-م»! در هتل لاله رو به رو نشستند؟! و... البته که «همواره امکان و مهلت جبران» وجود دارد.

