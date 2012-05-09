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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۹

حجت الاسلام کرمانی:

پیوند بین زنان و حضرت زهرا(س) ناهنجاری‌ها را برطرف می‌کند

پیوند بین زنان و حضرت زهرا(س) ناهنجاری‌ها را برطرف می‌کند

دماوند – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند تأکید کرد: پیوند بین زنان جامعه و حضرت زهرا(س) بسیاری از ناهنجاری های احتمالی را برطرف کرده و آنها را به حداقل می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کرمانی عصر سه شنبه در نخستین جلسه کمیسیون بانوان فرمانداری شهرستان دماوند که با محوریت برنامه ریزی برای مراسم سالروز ولادت حضرت فاطمه(س) برگزار شد، برای هماهنگی با سخنرانان برجسته ای که توانایی تبیین ویژگیهای حضرت و ایجاد ارتباط و پیوند پایدار بین زنان جامعه و الگو و اسوه بشریت را دارند اعلام آمادگی کرد.

وی افزود: دستگاههای فرهنگی و تمامی دستگاههایی که دارای پرسنل بیشتری هستند حتما در ایام ولادت حضرت فاطمه(س) جلسه ای برای همسران پرسنل خود برپا کنند.

لباس بانوان کارمند متحدالشکل می شود

همچنین در این جلسه معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان دماوند نیز از مصوبه ای در استانداری تهران برای متحدالشکل شدن لباس بانوان خبر داد و گفت: در این مصوبه مقرر شده است تا ادارات دولتی با همکاری مدیران حدالمقدور با هزینه ادارات سالی دو دست لباس متحدالشکلی را از الگوهای از پیش تعیین شده برای کارکنان خود تهیه کنند.

علی علیمحمدی افزود: این موضوع به همراه الگوی مناسب، به صورت کتبی به ادارت از سوی فرمانداری ابلاغ می شود.

کد مطلب 1597657

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