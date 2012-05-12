حمید شریفیان کارگردان مستند "نبرد سرد" که در این دوره از جشنواره فیلم‌های صنعتی حضور دارد ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف ساخت این مستند در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این فیلم با موضوع طرح توسعه واحد نبرد سرد فولاد مبارکه به مدت 15 دقیقه ساخته شده‌است. ساختار این فیلم صنعتی به هیچ عنوان گزارشی نیست. بلکه سوژه فیلم درباره نبرد سرد که نوعی ورق فولادی با کیفیت است و در بازار مشتری زیادی نیز دارد.

وی در ادامه افزود: بازار عمده فولاد طالب این نوع ورق است و چون تنها واحد نبرد سرد در ایران است با چالش‌های بسیاری مواجه هستند و به یک هشدار اقتصادی تبدیل شد اما واحدهای تولید با ریسک شروع شد و با موفقیت به پایان رسید و به نوعی بازار مصرف را از نگرانی بیرون آمد از همین رو سوژه این مستند در همین راستا ساخته شده است.

این مستندساز در ادامه با اشاره به کم و کیف برگزاری این جشنواره نیز افزود: جشنواره فیلم‌های صنعتی ویترین صنعت کشور است به این معنا که دستاورهای صنعت و پیشرفت‌هایی که در این زمینه شده است در فیلم‌های مختلف صنعتی دیده می‌شود در واقع وجود این جشنواره کمکی به خوب دیده شدن صنعت سرزمین ما و همچنین ایجاد تعامل بین فیلمساز و دستاوردهای صنعتی است.

کارگردان "نبرد سرد" در ادامه برگزاری کارگاه فیلمسازی در حاشیه این جشنواره گفت: برگزاری این جشنواره برای فیلمسازانی که دغدغه فیلمسازی دارند بسیار مفید است به این معنا که در این کارگاه مشخص می‌شود که آیا فیلمساز فقط خط تولید کارخانه صنعتی است یا اینکه منظور روند تولید و کیفیت صنعت و جایگاه صنعتگران در اقتصاد کشور است. در نتیجه مشخص شدن موضع فیلمسازان در چگونگی برخورد با پدیده‌های صنعتی از ویژگی‌های این کارگاه دو روزه است.

وی در ادامه افزود: یکی از ویژگی‌های این دوره از جشنواره نسبت به جشنواره سال گذشته ارتقا سطح کیفی فیلم‌ها است به این معنا که فیلم‌های سال گذشته اغلب سفارشی و یا تبلیغاتی صرف بودند اما امسال صنعت و مسائل مختلف آن به اشکال مختلف مطرح می‌شود.

حمید شریفیان در پایان به ترجمه کتاب "بازیگری 6 درس اول" نوشته ریچارد بولیسلافسکی اشاره کرد و گفت: این کتاب که هم اکنون در نمایشگاه کتاب در معرض دید علاقمندان قرار دارد روی 5 حس بازیگران کار می‌کند که قدرت تمرکز و خوب دیدن را توصیه می‌کند. نکته جالب اینکه این کتاب با نگاه صنعتی ترجمه شده است به این معنا که وقتی صنعت وارد یک کشور می‌شود انسان‌هایی را می‌طلبد که بتوانند روی آن صنایع کار کنند و این کتاب هم به نوعی چگونگی ورود به حوزه‌هایی که نیاز به دقت دارد را آموزش می‌دهد از همین‌رو به همه مدیران صنعتی توصیه می‌کنم که این کتاب را بخوانند.