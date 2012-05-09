شش حفار غیر مجاز در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

حسین بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش حفار غیر مجاز در این استان در هفته گذشته دستگیر شده اند، اظهار داشت: این تعداد حفار غیر مجاز در شهرستان شهرکرد و بروجن دستگیر شده اند.

بیگی افزود: از این تعداد حفار غیر مجاز چهار حفار غیر مجاز در یکی از محوطه های باستانی در شهرستان بروجن و دو نفر حفار غیر مجاز در بخش لاران شهرستان شهرکرد دستگیر شده اند.

سرپرست یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این افراد برابر گزارش منابع و مخبران در محوطه باستانی و منزل قدیمی فاقد سکونت دستگیر شدند.

بیگی با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شدند، تصریح کرد: این تعداد افراد دستگیر شده با همکاری نیروهای کلانتری شهر بلداجی و سورشجان دستگیر شدند.

وی یادآورشد: از چهار نفر حفار غیر مجاز در حال کاوش در محوطه باستانی در شهرستان بروجن یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شده است.