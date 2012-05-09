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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

بیگی به مهر خبر داد:

شش حفار غیر مجاز در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

شش حفار غیر مجاز در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از دستگیری شش حفار غیر مجاز در این استان در هفته گذشته خبر داد.

حسین بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش حفار غیر مجاز در این استان در هفته گذشته دستگیر شده اند، اظهار داشت: این تعداد حفار غیر مجاز در شهرستان شهرکرد و بروجن دستگیر شده اند.

بیگی افزود: از این تعداد حفار غیر مجاز چهار حفار غیر مجاز در یکی از محوطه های باستانی در شهرستان بروجن و دو نفر حفار غیر مجاز در بخش لاران شهرستان شهرکرد دستگیر شده اند.

سرپرست یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این افراد برابر گزارش منابع و مخبران در محوطه باستانی و منزل قدیمی فاقد سکونت دستگیر شدند.

بیگی با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شدند، تصریح کرد: این تعداد افراد دستگیر شده با همکاری نیروهای کلانتری شهر بلداجی و سورشجان دستگیر شدند.

وی یادآورشد: از چهار نفر حفار غیر مجاز در حال کاوش در محوطه باستانی در شهرستان بروجن یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شده است.

کد مطلب 1597705

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