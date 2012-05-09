استاندار خراسان رضوی از مردم برای استقبال از رئیس جمهور دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه محمود صلاحی آمده است: سرزمین خورشید در بهار شورانگیز 91، میزبان خدمتگزاران دولت مردمی است.

وی افزوده است: دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری و کابینه پرتلاش وی در چهارمین سفر استانی خود، رهسپار این خطه مقدس خواهند شد، تا در حضوری سرشار از شور و شعور بایدها و نبایدهای استان امام رضا (ع) را بررسی کنند.

صلاحی گفته است: در این سفر که از پگاه پنج‌شنبه 21 اردیبهشت، از فرودگاه شهید هاشمی نژاد آغاز خواهد شد، مردم پایتخت معنوی ایران همچون گذشته از میهمان عالیقدر خود به خوبی استقبال خواهند کرد.

وی عنوان کرده است: دکتر احمدی‌نژاد در قامت چهره‌ای ولایتمدار، در بدو ورود پای بوس مضجع شریف رضوی خواهد شد، آنگاه در جمع مجاوران و زائران امام ثامن (ع) به تشریح برنامه‌ها و آخرین دستاوردهای دولت در عرصه داخلی و خارجی و افق تابناک نظام اسلامی در جهان معاصر می‌پردازند.

وی در ادامه بیان کرده است: سکان‌دار پرتلاش قوه مجریه در این سفر، با عزیمت به همه شهرستان‌های استان، ضمن بررسی مصوبات سفرهای قبلی، رهنمود‌های لازم را برای تحول چهره و رشد و ارتقاء این مناطق و همچنین کاهش مشکلات جوانان و اشتغال زایی ارائه خواهد داد.

استاندار افزوده است: بهره شیرین این سفر که در قالب کارگروه‌های تخصصی و شرکت در جلسه هیئت دولت رقم خواهد خورد، تأیید مصوبات تازه‌ای است که قطعاً خراسان رضوی و مشهد مقدس به عنوان قطب زیارتی و فرهنگی ایران اسلامی را در جهت شکوفایی بیشتر رهنمون خواهد ساخت.

صلاحی افزوده است: اطمینان دارم قشرهای مختلف مردم شریف استان خراسان رضوی همچون گذشته در این سفر نیز با استقبالی بیاد ماندنی از خادمان خود قدرشناسی کرده و در مراسم دیدار با ریاست محترم جمهوری که حسن آغاز آن از جوار مضجع نور باران رضوی "ساعت 10 صبح پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه" خواهد بود، زائران و مجاوران حریم رضوی پیوند دولت و ملت را با شکوهی کم نظیر به نمایش خواهند گذاشت.