به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه‌های بوجود آمده برای تنها برنامه زنده سینمایی در سیما سرانجام این برنامه و کیفیت تحولات آینده آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌است.

برنامه تلویزیونی "هفت" با اجرای فریدون جیرانی در‌ آستانه سومین سال پخش، با نامه انتقادی جمعی از اهالی رسانه شاهد دور جدیدی از تغییرات است. جدی‌ترین گزینه تغییر این برنامه ناظر بر کادر تهیه‌ و اجرای آن بوده‌است.

رفتن یا نرفتن فریدون جیرانی که هم‌ زمان تهیه‌کنندگی و اجرای این برنامه را برعهده دارد موضوع اصلی طرح شده در بازار شایعات در روزهای اخیر بوده‌است. در این زمینه ابتدا نام چهره‌هایی چون محمد خزاعی و مسعود فراستی برای تهیه‌کنندگی و اجرای برنامه مطرح شد که این گزینه‌ها از سوی مدیر گروه اجتماعی شبکه سوم تلویحاً تکذیب شد.

محمد خزاعی خود نیز این خبر را تکذیب و بر تأثیر حضور جیرانی در "هفت" تأکید کرد. فراستی هم در گفت‌وگویی صرفاً بر ثبات حضور خود بعنوان کارشناس برنامه "هفت" تأکید کرد و درباره جانشین احتمالی جیرانی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

این البته پایان گمانه‌زنی‌ها نبود چرا که اخیراً نام نادر طالب‌زاده هم بعنوان یکی از گزینه‌های جدی اجرای برنامه "هفت" مطرح شده‌است. گزینه‌ای که به دلیل سابقه اجرای برنامه زنده "راز" از شبکه چهار که در مقطعی توانست نظر مثبت برخی رسانه‌ها را به سمت خود جلب کند، از اقبال بیشتری نسبت به گزینه‌های قبلی برخوردار است.

طالب‌زاده که بیشتر بعنوان مستندساز شناخته می‌شود در حوزه سینما تجربه کارگردانی فیلم سینمایی "بشارت منجی" را در کارنامه دارد که البته در بازه اکران نظر مثبت منتقدان را با خود همراه ندید. این کارشناس سینما و رسانه، تجربه حضور در ترکیب هیأت داوران جشنواره فیلم فجر را هم در دوره‌های مختلف داشته است.

در کنار نام طالب‌زاده شنیده‌ها حکایت از تهیه فهرستی مشتمل بر نام بیش از 20 بازیگر، کارگردان و کارشناس سینمایی برای اجرای برنامه "هفت" دارد که در اختیار اتاق فکر این برنامه قرار گرفته‌است تا از میان آن‌ها گزینه قطعی انتخاب شود. پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده گزینه‌ها و نام‌هایی متفاوت از آنچه تا به امروز طرح شده‌است به گوش برسد.

برنامه این هفته "هفت" که به احتمال فراوان با اجرای فریدون جیرانی روی آنتن خواهد رفت می‌تواند مسیر گمانه‌زنی‌ها را دستخوش تغییرانی کند. باید منتظر ماند و دید تنها برنامه گفت‌وگومحور سیما درباره سینما با چه سرانجامی مواجه خواهد بود.