حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی قرائت سطح پنج قرآن کریم در دامغان، افزود: در این دوره، دروس صوت و لحن پیشرفته توسط استاد غلام رضا شاه میوه از استادان برجسته کشوری و صاحب کتاب هنر تلاوت تدریس می شود.

وی با بیان اینکه دوره آموزشی قرائت سطح پنج قرآن کریم در قالب 80 ساعت و به صورت فشرده برگزار می شود اظهار داشت: در این دوره 17 نفر از قبول شدگان قرائت سطح چهار شرکت خواهند داشت.

تقوی با اشاره به ضرورت گسترش کیفی فعالیت های قرآنی، برگزاری دوره های آموزشی قرآن کریم را از محوری ترین و مهمترین فعالیت های عرصه قرآنی دانست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در پایان اظهار داشت: جوانان باید قدر این فرصت ها را دانسته و از لحظه لحظه عمر خود استفاده کافی را ببرند.