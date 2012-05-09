آرزوی دو میلیون لرستانی در آستانه تحقق/ گهر دورود لیگ برتری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها لرستان از دورود گرفته تا دیگر شهرستانهای استان مملو از نشاط و اشتیاق است، اشتیاقی که حاصل یک سال همراهی تماشاگران خونگرم لرستانی با تیم گهر دورود است.

این شور و اشتیاق امروز ساعت 16 با ورود گهر دورود به ورزشگاه شهرداری بروجرد و آغاز بازی با ایرانجوان به اوج خود می رسد چرا که دو میلیون لرستانی در جای جای استان منتظرند که امروز گهر دورود لرستان لیگ برتری شود.

هرچند امروز گهر به خاطر تصمیم شورای تامین در دورود بازی نمی کند ولی تماشاگران دورودی و لرستانی از جای جای استان برای تشویق تیم لرستانی گهر به ورزشگاه می روند تا گهر دورود با حضور تماشاگران پرشور لرستانی جشن صعود را بگیرد.

این ساعات و دقایق برای لرستان که تاکنون از حضور در لیگ برتر محروم بوده لحظات حساس و سرنوشت سازی است به طوریکه حتی لرستانیهای خارج از استان و حتی خارج از کشور پیگیر بازی گهر دورود لرستان هستند.

این در حالیست که استان لرستان همواره یکی از استانهای استعدادپرور در زمینه ورزش فوتبال بوده است به طوریکه بسیاری از بازیکنان لرستانی هم اکنون در تیم های خود در لیگ برتر درخشش قابل توجهی دارند.

با این تفاسیر تاکنون لرستان به خاطر کمبود زیرساختهای ورزشی از داشتن تیم در لیگ برتر محروم بوده است در حالیکه هنوز سالهایی که تیمهای بزرگ کشور در مقابل خیبر خرم آباد در ورزشگاه تختی این شهر جز تسلیم چاره ای نداشتند را همه ورزش دوستان به خاطر دارند.

امروز روز تکرار حضور و اقتدار لرستان در سطح اول فوتبال کشور و بازگشت تماشاگران پرشور و خونگرم لرستانی به لیگ برتر است. روزی که تنها یک تساوی صفر بر صفر می تواند لرستان را به اوج نشاط ببرد.

هر چند که این روزها اظهارات قابل تامل برخی مسئولان باشگاه موجب دلسردی و نگرانی هواداران تیم گهر دورود لرستان در زمینه انتقال تیم از استان شده است ولی لرستانیها با حضور در ورزشگاه و حمایت قاطع از تیمی که با تلاش خودشان به اینجا رسانده اند نشان خواهند داد که هرگز اجازه خروج تیم لرستانی گهر را نخواهند داد.

این در حالیست که مسئولان استان اعم از استاندار لرستان، مدیر کل ورزش و جوانان استان و رئیس هیئت فوتبال لرستان به هواداران قول داده اند که اجازه خروج تیم از لرستان و دورود را نخواهند داد.

پیگیری مسئولان استان لرستان برای نگه داشتن تیم گهر دورود لرستان در استان تا جایی بود که رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تلاش لرستانیها برای ماندن تیم گهر زاگرس دورود در این استان گفت: در مذاکراتی که با استاندار و هیئت فوتبال استان داشتیم، مسئولان نشان داده اند که خیلی محکم تیم را چسبیده اند و نمی گذارند تکان بخورد!

و به واقع مردم دورود و لرستان با توجه به اینکه در هر شرایطی در کنار تیم بوده اند اجازه نخواهند داد تیم از لرستان خارج شود که این موضوع را جوانان دورودی بارها اعلام کرده اند.

با این تفاسیر امروز تنها روز تلاش برای صعود است، صعودی که با توجه به تساوی یک بر یک گهر دورود در بوشهر تنها به یک تساوی صفر بر صفر نیاز است تا لرستان صاحب تیم در لیگ برتر شود.

امروز بازی تیم گهر دورود لرستان و ایرانجوان برای تماشاگران لرستانی رایگان شده است تا حضور لرستانیها پرشورتر از همیشه باشد، امروز جشن صعود گهر دورود در بروجرد برپاست و همه لرستانیها برای این جشن دعوت دارند.

امید می رود بازیکنان تیم گهر دورود با تعصب و غیرت همیشگی پای در میدان بگذارند و تنها به آرزوی دو میلیون لرستانی برای داشتن تیم در لیگ برتر بیندیشند، آرزویی که به همت و غیرت آنها وابسته است، موضوعی که بارها در طول فصل سرمربی تیم و بازیکنان آن را به اثبات رسانده اند.