ماندن در لیگ برای ما مثل قهرمانی بود/ حقیقی در حد کریم باقری است!

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین بازی تیمش در لیگ یازدهم برابر صبا تصریح کرد: ما این بازی را کاملا جدی می‌گیریم، چرا که پیروزی مقابل صبا می‌تواند حداقل ما را در جدول چند رده بالاتر بیاورد و به چیزی که استحقاقش را داشتیم برساند. برای فجر جدال نفت و صبا برای کسب سهمیه آسیایی مطرح نیست، بلکه ما کار خودمان را انجام می‌دهیم.

وی با ارزشمند خواندن عملکرد تیم فجر در نیم فصل دوم یادآور شد: همه عوامل باشگاه و تیم دست به دست هم دادند تا انسجام ما بیشتر شود و در لیگ بمانیم. این ماندن ما در لیگ برای ما چیزی کمتر از قهرمانی نبود!

یاوری درباره ادامه همکاریاش با تیم فجر در فصل بعد تاکید کرد: اجازه بدهید بازی آخر ما تمام شود و بعد در این خصوص صحبت کنیم. تمام تمرکز من روی این بازی است و دوست ندارم که الان حرفی بزنم.

وی در پایان با اشاره به حضور یک بازیکن از تیم فجر در تیم ملی گفت: خوشحالم که حقیقی با زحماتی که خودش کشید راهی تیم ملی شد. این بازیکن راه طولانی در پیش دارد، اما او در حد بازیکنانی مثل کریم باقری و جواد نکونام است و می تواند در سالهای آینده جانشین خوبی برای آنها باشد.

دیدار تیم های فوتبال فجرسپاسی شیراز و صبای قم در هفته سی و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 19:20 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.