تیم فوتبال شهرداری صومعه سرا به لیگ دسته اول گیلان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات 16 تیم در دو گروه هشت تیم به مصاف هم رفتند که تیم شهرداری صومعه سرا توانست با چهار برد، سه تساوی، 15 گل زده و سه گل خورده صدر نشین نیم فصل نخست مسابقات شود، همچنین تیمهای سلسال لیسار و سرخ پوشان رشت در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال جوانان گیلان با انجام شش دیدار پایان یافت

در این دیدارها شاهین رشت دو بر صفر برابر بندر کشتیرانی بندر انزلی به برتری رسید، شهدای نویر بندرانزلی با همین نتیجه مقابل شهرداری خمام پیروز شد.

شهرداری تولم شهر صومعه سرا دو بر صفر شهرداری املش را مغلوب کرد

مقاومت نوین رشت برابر سپیدرود رشت به تساوی دو - دو رسید، کوثر رشت با شهرداری رودسر به تساوی یک - یک رضایت دادند و تیمهای ملوان تیام فومن و شهرداری لاهیجان به تساوی بدون گل دست یافتند.

دیدار تیمهای شهرداری ماسال و شهرداری تالش برگزار نشد

تا پایان هفته بیستم و سوم لیگ دسته اول فوتبال جوانان گیلان تیم شاهین رشت با 51 امتیاز در صدر قرار دارد، شهدای نویر بندرانزلی با 48 امتیاز و سپیدرود رشت با 39 امتیاز درمکانهای دوم و سوم جای دارند.

دراین رقابتها 14 تیم حضور دارد.

رقابت های قایقرانی رویینگ ایران

نخستین مرحله رقابتهای انتخابی تیم ملی قایقرانی رویینگ ایران دیروز دربندرانزلی آغاز شده است، در این مرحله 41 قایقران در قالب تیمهای گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، بوشهر، زنجان، هرمزگان، تهران و لرستان به مدت دو روز در پایگاه قهرمانی سنگاچین بندرانزلی رقابت می کنند.

نفرات برتر به اردوی تیم ملی برای شرکت در رقابتهای جهانی دعوت می شوند.