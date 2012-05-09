1500 فیروزکوهی آموزشهای امدادی و کمکهای اولیه را فراگرفتند

محمدعلی علی تبار به مناسبت هفته هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال گذشته چهار هزار نفر در پایگاههای امدادی و اماکن از پیش تعیین شده اسکان موقت شدند و در تابستان سال گذشته نیز علاوه بر مأموریتهای مختلف در امداد رسانی تنگه واشی که مسافران زیادی را در بر دارد، انجام وظیفه شد.

وی عنوان کرد: همچنین به محرومان 70 میلیون ریال کمک بلاعوض و به 80 نفر از محرومان وام حمایتی با بهره کم اعطا شد.

علی تبار افزود: علاوه بر وظیفه ذاتی در بحث آموزشهای همگانی، امداد و کمکهای اولیه، دوره های تخصصی، دوره های نیاز مبتنی بر محلی در سطح شهرستان نیز انجام گرفت.

وی یادآور شد: همچنین به خاطر امر مهم آموزش تعداد 1500 نفر آموزشهای مختلف را سپری کردند و علاوه بر آن توزیع بروشورها و سی دی های آموزشی را در بین ادارات، روستاها، مدارس، نماز جمعه و محافل مختلف در مناطق مختلف شهرستان به تعداد 12 هزار مورد صورت گرفت.

علی تبار ادامه داد: جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزکوه به تجهیز وسایل مورد نیاز در حد توان امدادی مبادرت کرده که از تیم امدادی خواهر به نحو مطلوب و شایسته در مأموریتهای امدادی مختلف استفاده شد.

وی با بیان اینکه نقش هلال احمر در حوادث غیرمترقبه برای همگان آشکار و مبرهم است، گفت: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سال جاری که 90 سال از عمر خدمات بشردوستانه و عام المنعه آن می گذرد، در زمینه های مختلف اعم از امدادی، ‌عام المنفعه و خدماتی، حمایتی و فرهنگی فعالیت گسترده ای را انجام می دهد.