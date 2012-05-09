بودجه 91 توجه ویژه ای به بیمه بازنشستگی و بخش کشاورزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با کلیات بودجه 91 با اشاره به استخراج بی رویه همسایگان از میادین مشترک گاز و نفت گفت: توجه به اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک یکی از نکات مثبت بودجه امسال است.

وی افزود: همچنین اختصاص 3.5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و صنایع دفاعی از مازاد درآمد نفت یکی از نقاط مثبت این لایحه به شمار می رود.

نماینده مردم اصفهان مشخص شدن درآمد دولت از هدفمندسازی یارانه ها با عدد و رقم را یکی از نقاط قوت لایحه بودجه دانست و گفت: خوشبختانه در کمیسیون تلفیق درآمدهای مختلف دولت از هدفمندسازی یارانه ها در بخش بهداشت، تولید و همچنین یارانه نقدی خانوارها مشخص شده بنابراین دولت نمی تواند این درآمدها را در جای دیگری صرف کند.



وی توجه به بخش کشاورزی را یکی دیگر از نقاط مثبت لایحه 91 دانست و تصریح کرد: در بخش کشاورزی در بند 2 لایحه برای احداث آب بندها، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی 75 درصد برای دولت و 15 درصد سهم برای کشاورزان در نظر گرفته شده و همچنین کمک های بلاعوض جهت نهاده های کشاورزی همچون کود و سم در این بند پیش بینی شده است.



اخوان با اشاره به توجه ویژه لایحه امسال به بخش زنان و خانواده و بیمه آنان گفت: توجه به ایثارگران بر اساس برنامه پنجم توسعه و همچنین اختصاص وام 4 درصد به آنان که در سنوات گذشته 12 درصد بود از جمله نکات مثبت این لایحه است.



وی با اشاره به اعتبارات لایحه بودجه در بخش فرهنگ گفت: برای آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی و فرهنگ عفاف و حجاب و همچنین ورزش همگانی، توسعه حوزه های علمیه، تامین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و بیمه کشاورزان در بودجه امسال در نظر گرفته شده است.



اخوان در مورد اعتبارات خاص لایحه بودجه 91 برای بیمه ها گفت: برای اولین بار بیمه شصت ساله ها با 10 سال پرداخت و برای خانم ها نیز بیمه 55 ساله ها با 10 سال پرداخت در نظر گرفته شده و کسانی هم که زیر 10 سال سنوات دارند با پرداخت یکجای حق بیمه می توانند خودشان را بازنشست کنند.



وی همچنین تصریح کرد: توجه ویژه به روستاها و عشایر و اختصاص اعتبارهایی برای امور زیربنایی روستاها و آب شرب روستاها از جمله نکات مثبت این لایحه است.



اخوان در پایان خاطر نشان کرد: از تمام نمایندگان تقاضا می کنم که به کلیات لایحه بودجه رای بدهند.