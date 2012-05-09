به گزارش خبرگزاری مهر، برای حضور در رقابتهای دوومیدانی جایزه بزرگ سال 91 تاکنون 68 نفر از سراسر کشور اعلام آمادگی کردهاند که در میان آنها هشت نفر از بانوان نیز حضور دارند.
بهمن رضایی، رئیس انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولان گفت: در میان این افراد، ملی پوشان و نیز سایر ورزشکارانی که دارای رنکینگ در مسابقات دورههای قبل هستند و موفق به کسب حدنصابهای موردنظر انجمن و کمیته فنی شدهاند نیز حضور دارند و به نفرات برگزیده یکم تا دهم این مسابقات، جوایز نقدی اهدا میشود.
رضایی از اعلام فهرست نهایی ملی پوشان خبر داد و افزود: پس از برگزاری رقابتهای جایزه بزرگ، فهرست نهایی ملیپوشان تیم دوومیدانی جهت حضور در رقابتهای پارالمپیک لندن اعلام خواهد شد که در این فهرست امکان حضور افرادی که داوطلبانه آمادگی خود را برای مسابقات جایزه بزرگ اعلام کرده و دارای رنکینگ در رقابتهای قبلی و نیز رکوردهای قابل قبول باشند، وجود دارد.
وی ادامه داد: پس از مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی اولین اردوی متمرکز ملی پوشان اوایل خردادماه در تهران آغاز میشود و تیم ملی برای کسب آمادگی بیشتر 25 خردادماه در رقابتهای بین المللی دوومیدانی آلمان (برلین) حضور خواهد یافت.
رئیس انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولان در ادامه از اعزام تیم دوومیدانی جوانان معلول ایران به رقابتهای جهانی آیواز خبر داد و گفت: پس از برگزاری رقابتهای قهرمان کشوری جوانان، ترکیبی 18 نفره متشکل از 14 ورزشکار مرد و 4 زن، مشخص شده که برای کسب آمادگی و تجربه حضور در رویدادهای برون مرزی، تیر ماه به کشور چک، محل برگزاری رقابتهای جهانی آیواز جوانان، اعزام خواهند شد.
مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی جانبازان و معلولان روز جمعه 22 اردیبهشتماه در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار میشود.
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