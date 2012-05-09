سه فقره برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی افراد در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر قرائی پور در راستای اطلاع رسانی و تشریح عملکرد، اقدامات و کشفیات در 45 روز ابتدای سال جاری بیان داشت: با تلاش همه جانبه مأموران و کارشناسان پلیس فتا از ابتدای سال جاری تاکنون سه فقره برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی افراد کشف، یک مورد نشر اکاذیب و حتک حیثیت و یک فقره دسترسی غیرمجاز به اینترنت کشف کردند.

وی افزود: با تلاش همه جانبه و بی وقفه مأموران پلیس فتای استان دو نفر به اتهام برداشت غیرمجاز مبلغ 23 میلیون و 381 هزار ریال دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی که با قرار وثیقه روانه زندان شدند.

سرپرست فضای تولید و تبادل اطلاعات هرمزگان عنوان کرد: با بهره گیری از تجارب ارزنده خود فردی که در کافی نت با استفاده از رمز دوم اینترنتی و شماره عابر بانک مشتریان به ویژه دانشجویان که اقدام به ثبت نام و پرداخت شهریه دانشگاه کرده بودند اقدام به خرید اینترنتی 32 میلیون ریال کالا از یک شرکت در تهران و همچنین خرید کارت شارژ تلفن همراه از حساب مشتریان کرده بود دستگیر و برای سیر مراحل قانونی با صدور قرار وثیقه 100 میلیون ریال به مراجع قضایی معرفی کردند.

قرائی پور در راستای کاهش و پیشگیری از وقوع کلاهبرداری و دیگر جرائم در فضای مجازی از در اختیار گذاشتن شماره و رمز عابر بانک خود به افراد ناشناس خودداری و در فواصل زمانی کوتاه نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند.