آبرسانی به 23 روستای عشایری و پاسگاه در مرز ایران و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا احمدیان صبح چهارشنبه در جریان دیدار با مردم 18 روستای عشایری منطقه دامباد گیریک افزود: عملیات آبرسانی به این روستا و 5 پاسگاه در مرز ایران و ترکیه با هدف محرومیت زدایی با اختصاص 35 میلیارد ریال اعتبار آغاز و بر اساس برنامه ریزیها تا پایان فعالیت دولت دهم افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با اشاره به اجرای عملیات لوله گذاری به طول 100 کیلو متر برای اجرای این طرح، ادامه داد: این پروژه هم اکنون از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و ظرفیت خط انتقال آب شرب در حال اجرا 5.3 برابر نیاز فعلی بوده که در طرحهای توسعه کشاورزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

فرماندار ماکو اظهار داشت: دولت برای تامین آب هر خانوار عشایری 100 میلیون ریال هزینه می کند در حالی که سرانه آب شرب هر خانوار روستایی 10 میلیون ریال است تا عشایربتوانند از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره مند شوند، روستای عشایری گیریک 55 خانواری بوده که با اجرای طرح 25 لیتر در ثانیه آب منتقل و نیاز فعلی آن 7 لیتر در ثانیه است.

احمدیان آبرسانی، آسفالت راههای روستایی، برق رسانی، مقاوم سازی مساکن، اجرای طرح هادی در روستاها را از جمله خدمات دولت برای محرومیت زدایی این مناطق عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به مشکلات دختران بازمانده از تحصیل عشایر، آموزش و پرورش با همکاری مردم زمینه تحصیل آنها در مقطع راهنمایی و متوسطه را پیگیری کنند.