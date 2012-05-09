تشکیل کابینه جنگ در اسرائیل/ در ذهن نتانیاهو چه می گذرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در تحلیلی به بررسی تشکیل ائتلاف ناگهانی "بنیامین نتانیاهو" رئیس حزب لیکود و "شائول موفاز" رئیس حزب کادیما پرداخت و نوشت: این روزها فهم آنچه در ذهن نتانیاهو می گذرد سخت است، اما می توان پیش بینی کرد که وی ایده های شرورانه و جنگ طلبانه ای برای آینده دارد.

بر این اساس، نتانیاهو پس از نابودی روند صلح در منطقه با تداوم شهرک سازی هم اکنون ایده های جدیدی در سر دارد. وی دولت ائتلافی را با حمایت 94 نماینده از مجموع 120 نماینده حاضر در کنیست تشکیل داد که بیشترین میزان تایید کنیست از یک کابینه از 64 سال پیش تا کنون است.

به نوشته القدس العربی نتانیاهو در تلاش بود با جلب حمایت اکثریت کنیست، پشتیبانی بیشتری از داخل نسبت به سیاستهای جنگی خود و "ایهود باراک" وزیرجنگش به همراه داشته باشد.