  1. بین الملل
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

القدس العربی بررسی کرد:

تشکیل کابینه جنگ در اسرائیل/ در ذهن نتانیاهو چه می گذرد

تشکیل کابینه جنگ در اسرائیل/ در ذهن نتانیاهو چه می گذرد

یک روزنامه عربی امروز در تحلیلی نوشت: هیچ کس نمی تواند آنچه را که این روزها در ذهن نتانیاهو درباره مسائل منطقه می گذرد را درک کند، اما قابل پیش بینی است که وی ایده های شرورانه و جنگ طلبانه ای برای آینده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در تحلیلی به بررسی تشکیل ائتلاف ناگهانی "بنیامین نتانیاهو" رئیس حزب لیکود و "شائول موفاز" رئیس حزب کادیما پرداخت و نوشت: این روزها فهم آنچه در ذهن نتانیاهو می گذرد سخت است، اما می توان پیش بینی کرد که وی ایده های شرورانه و جنگ طلبانه ای برای آینده دارد.

بر این اساس، نتانیاهو پس از نابودی روند صلح در منطقه با تداوم شهرک سازی هم اکنون ایده های جدیدی در سر دارد. وی  دولت ائتلافی را با حمایت 94 نماینده از مجموع 120 نماینده حاضر در کنیست تشکیل داد که بیشترین میزان تایید کنیست از یک کابینه از 64 سال پیش تا کنون است.

به نوشته القدس العربی  نتانیاهو در تلاش بود با جلب حمایت اکثریت کنیست، پشتیبانی بیشتری از داخل نسبت به سیاستهای جنگی خود و "ایهود باراک" وزیرجنگش به همراه داشته باشد.

کد خبر 1597855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها