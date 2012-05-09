شهر جدید علوی رونق می گیرد/ تونل 1909متری در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زند وکیلی پیش ازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از شهر جدید علوی بیان داشت: شهر جدید علوی که بیش از دو دهه از احداث آن می گذرد به دلیل بعد مسافت و مشکلات ساختاری نتوانسته به عنوان یک شهر، رونق چندانی داشته باشد.

وی با اشاره به طرحهای در دست اجرای این اداره کل برای خروج از رکود و احیای شهر جدید علوی گفت: با هدف کاهش مسافت وسهولت دسترسی شهر علوی به صنایع غرب بندر عباس، تونل هزار و 909 متری در حال احداث است که تاکنون 488 متر از طرف دهانه ورودی و 780 متر از طرف دهانه خروجی سمت پالایشگاه بندرعباس حفاری شده است که با بهره برداری از این تونل فاصله شهر جدید تا بندر عباس حدود 20کیلومتر کاهش می یابد.

زندیه وکیلی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 200واحد مسکونی ویلایی کارگری از بهره برداری پروژه آب شیرین کن این شهر در آینده بسیار نزدیک خبر داد.

مدیر کل راه و شهرسازی ادامه داد: در سفر معاون وزیر و مدیر عامل شرکت "عمران مادرتخصصی شهرهای جدید"، با سرمایه گزاران راغب به سرمایه گذاری در شهر جدید علوی مذاکره شد قرار شد طرحهای خود را با جزئیات بیشتر و به صورت تفصیلی ارائه دهند.

شهر جدید علوی در منطقه کشار، در 43 کیلومتری غرب بندرعباس قرارگرفته است.