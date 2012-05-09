دارندگان سهام عدالت بیمه تکمیلی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی شاداب امروز در نشست توجیهی طرح بیمه تکمیلی درمان سهامداران سهام عدالت، این طرح را یک فرصت استثنایی برای سهامداران به ویژه مشمولان بهزیستی، کمیته امداد و روستائیان دانست و افزود: سهام عدالت علاوه بر صدور برگه سهام و توزیع سود وظیفه ارائه خدمات رفاهی را نیز برای سهامداران دارد.

وی اظهارداشت: طرح بیمه تکمیلی بهترین فرصت برای مردم به ویژه قشرهای آسیب پذیر برای رفع نیازهای پزشکی است.

وی افزود: توسعه اقتصادی فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی است و شاخصهای متعددی را در بر می ‌گیرد که همگی بر کیفیت زندگی اجتماعی انسانها توجه دارد، از مهمترین این شاخصها رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد بین افراد جامعه است.

شاداب گفت: کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی همواره از اهداف برنامه های توسعه ‌ای بوده و در اصل سوم قانون اساسی نیز برآن تاکیدی ویژه کرده است.

وی اظهارداشت: توجه به توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن توزیع عادلانه درآمد تنها منجر به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و گسترش فقر و در نهایت به چالش کشدن فرآیند رشد اقتصادی در دراز مدت می شود.

مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا گفت: دولت نهم با هدف رسیدن به توزیع درآمد متعادل ‌تر در اقتصاد و همچنین انجام خصوصی سازی در اقتصاد توزیع سهام عدالت در بین اقشار کم درآمد را در دستور کار خود قرارداد.

وی افزود: طرح واگذاری سهام عدالت راهکاری برای بسط عدالت و توزیع عادلانه تر ثروت و درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است.