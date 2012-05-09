به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه در روزهای اخیر اخباری غیر رسمی در خصوص جایگزینی تیم ملی آلبانی به جای تیم ملی عراق مطرح شده بود اما مسئولان فدراسیون فوتبال هنوز قطعی شدن این بازی را برای تیم ملی ایران تائید نکردند، سایت فیفا مسابقه ایران و آلبانی را در فهرست بازی‌های تدارکاتی تیم‌های ملی جهان در روز 27 می(7 خردادماه) قرار داد.

سایت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد تیم آلبانی پس از دیدار با قطر در روز 22 می(دوم خردادماه) در مادرید راهی استابول شده تا در روز 27 می(7 خردادماه) مسابقه‌ای تدارکاتی را با تیم ملی ایران برگزار کند.

تیم فوتبال آلبانی در آخرین رده‌بندی فیفا 4 پله سقوط کرد و در حال حاضر با 384 امتیاز در رتبه 84 جهان قرار دارد. این تیم سی و هفتمین تیم اروپا محسوب می‌شود.

پیش از این اعلام شده بود تیم ملی ایران در اردوی آماده‌سازی‌اش در ترکیه، روز هفتم خردادماه به مصاف تیم ملی عراق می‌رود که با مخالفت زیکو سرمربی این تیم، این بازی تدارکاتی لغو شد.