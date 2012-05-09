تجلیل از نویسنده بزرگترین قرآن خطی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تجلیل از "صابر یاقوت حسینی" همزمان با مراسم اختتامیه هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث طلاب افغانی مقیم ایران برگزار شد.



مراسم اختتامیه المپیاد قرآن و حدیث که با حضور بیش از 500 نفر در مدرسه "رسالت" کابل برگزار شد، تعدادی از علما، روحانیون، نمایندگان مجلس و طلاب و فرهنگیان افغانستان حضور داشتند.



در این مراسم 70 نفر از بانوان و آقایان در 13 رشته در بخش‌های شفاهی و کتبی تجلیل شدند.



محمدعلی خسروی از افغانستان که توانسته بود رتبه دوم قرائت قرآن را در المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث کسب کند در این مراسم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداخت.



همچنین در این المپیاد حدود 770 نفر شرکت کردند که 160 نفر حایز رتبه برتر شدند.



عبدالشکور فلاح، مسئول برگزاری این مراسم در سخنانی گفت: استقبال از این دوره المپیاد نسبت به دوره‌های قبل، بسیار چشمگیر بود.



حسین اسدی، مدیرکل قرآن و حدیث جامعه ‌المصطفی(ص) نیز در این مراسم گفت: افغانستان مهد قرآن است و صدای قرآن از هر کوچه و خیابان این کشور به گوش می‌رسد.



وی تأکید کرد: استقبال از المپیاد در افغانستان نسبت به 40 کشور جهان بهتر بوده است.

