به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین اثر آیت‌الله جوادی آملی با عنوان «مفاتیح الحیات» با استقبال قابل توجهی از سوی مخاطبان همراه شده است؛ تا جایی که مسئولین غرفه انتشارات اسراء از پایان چاپ نخست این کتاب در سه روز اول نمایشگاه کتاب خبر داده‌اند.

چاپ دوم و سوم از این کتاب در حال حاضر با شمارگان 5 هزار نسخه در حال تجدید چاپ است و انتشارات اسراء نیز به پیش فروش این اثر آیت الله جوادی آملی در نمایشگاه می‌پردازد.

استقبال از پیش خرید این کتاب در روزهای اخیر منجر به ازدحام جمعیت فراوانی در غرفه این موسسه در نمایشگاه کتاب شده است.

علاقه‌مندان به تهیه تازه‌ترین اثر آیت ‌الله جوادی آملی می‌توانند با حضور درغرفه این موسسه به پیش خرید این کتاب با قیمت 14 هزار تومان بپردازند تا کتاب پس از ایام نمایشگاه برای آنها ارسال شود.

آیت الله جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات در پنج بخش به شرح رابطه انسان با خود و محیط پیرامون خود می‌پردازد.

این کتاب با شرح تعامل انسان با خود مطالبش را آغاز کرده و در ادامه به شرح تعامل انسان با همنوعان، همکیشان، مهاجمان و شهروندان می‌پردازد.