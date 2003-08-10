علماي پاكستان خدمت سربازان مسلمان تحت رهبري آمريكا را غير شرعي مي دانند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويتر ، فضل الرحمان از رهبران اسلامي پاكستان در كنفرانسي خبري اعلام كرد: هفته آينده ، شورايي متشكل از علماي برجسته پاكستان بر گزار مي شود تا درباره اعزام نيرو به عراق فتوا صادر كند .

وي افزود : علماي اسلامي پاكستان در فتواي خود ، خدمت سربازان مسلمان تحت فرماندهي آمريكا راغير اسلامي و مخالف شرع مقدس اسلام اعلام خواهند كرد .

فضل الرحمان با محكوم كردن تصميم دولت پاكستان براي اعزام نيرو به عراق تاكيد كرد: حاكمان نظامي هيچ حق قانوني ، مذهبي و شرعي براي اعزام نيرو به عراق ندارند.

آمريكا از پاكستان خواسته است، براي برقراري صلح در عراق ده هزار سرباز به اين كشور اعزام كند. پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان ماه گذشته اعلام كرد، ترجيح مي دهد سربازان اين كشور با نظارت سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي يا هيئت هاي بين المللي قانوني به عراق اعزام شوند .

از سوي ديگر يكي از وزاري عالي رتبه انگليس امروز اعلام كرد : انگليس در نظر دارد تا شرايط را براي حضور كشورهايي چون هند، پاكستان و تركيه براي پيوستن به نيروهاي پاسدار صلح بين المللي تحت حمايت سازمان ملل فراهم كند.