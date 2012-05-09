ساماندهی جاده بین مزارع روستای "لومان"/ تخفیف ویژه برای ساخت انبار در مزارع

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله متولی پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید هفتگی روستایی از منطقه لومان که به همراه بخشدار مرکزی دماوند صورت گرفت، گفت: در قوانین اجرایی احداث و ساماندهی جاده بین مزارع در حیطه کاری و شرح وظایف اداره راه و شهرسازی گنجانده شده است.

وی افزود: اما به هر ترتیب، شهرداری آبسرد از طریق مکاتبات بخشداری مرکزی دماوند و معرفی فردی از روستای لومان به عنوان نماینده پیگیری موضوع، آماده ارائه خدمات در قالب واگذاری ادوات عمرانی است.

تخفیف ویژه برای ساخت انبار در مزارع

شهردار آبسرد با بیان اینکه در ساخت انبار داخل مزارع تخفیفی ویژه به بومیان محلی داده می ‏شود، گفت: بدون شک انجام امور زراعی نیازمند انبار نگهداری وسایل، اتاقک فیلتراسیون، استخر آبیاری و ایجاد فنس در حواشی زمین است.

وی ادامه داد: شهرداری آبسرد در زمینه احداث ابنیه ‏هایی از این دست و به شرط دریافت استعلام از جهاد کشاورزی، آماده صدور مجوز با تخفیف ویژه صرفا برای کشاورزان بومی است.

متولی تأکید کرد: درخواست برای این مهم از سوی غیر بومیان اغلب سرمایه ‏دار و همچنین وکلای بومی این افراد با ضوابط دیگری سنجیده و مشمول صدور سند می شود.

وی اضافه کرد: از این رو، درخواست مجموعه شهرداری آبسرد حضور و مراجعه شخصی و بدون واسطه روستاییان و کشاورزان برای پیگیری و دریافت این خدمات است.

این مسئول گفت: موضوع نصب تابلو و علایم راهنمای مناطق حریم روستای لومان تحت تولیت شهرداری آبسرد با همراهی مسئول روابط عمومی مصوب و در کمیسیون مربوطه مطرح خواهد شد.