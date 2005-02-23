ارزيابي سازمان ملل متحد درباره اوضاع اسفبار افغانستان پس از سقوط طالبان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري دويچه وله ، درگزارش سازمان ملل تاكيد شده كه اوضاع افغانستان سه سال پس از سرنگونى حكومت طالبان اسفبار مي باشد.

دراين گزارش كه دركابل انتشار يافته، تصريح شده افغانستان يكى از فقيرترين كشورهاى جهان مي باشد كه نيمى از جمعيت آن در وخيم ترين سطح زندگى بسر مي برند و اين در حالى است كه طى سه سال اخيركشور افغانستان از لحاظ اقتصادى رشد قابل توجهى نسبت به گذشته كرده است.

علاوه براين اوضاع امنيت در اين كشور فاجعه بار است و ميزان مرگ ومير مادران به هنگام تولد كودكانشان بشدت بالاست. بيسوادى از جمله معضلات هولناك افغانستان به شمار مي آيد و علاوه بر آن كشت ترياك و نفوذ گروههاى شبه نظامى به فضاى خشونت در اين كشور هرچه بيشتر دامن زده است

اين گزارش كه از سوي "برنامه توسعه سازمان ملل متحد" ارايه شده اولين گزارش توسعه انساني در مورد افغانستان است كه تاكنون از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده است.

درعين حال گزارش سازمان ملل ازپيشرفتهاي حاصله درافغانستان از زمان سقوط رژيم طالبان استقبال كرده ، اما شده كه مسايل و مشكلات زيادي هنوزوجود دارد وازجمله مي گويد خشونت و نا امني هنوزدربسياري ازمناطق كشور وجود دارد و فقر گسترده است.

اميد به زندگي در افغانستان در مقايسه با كشورهاي ديگر جهان در پايين ترين سطح خود قرار دارد و براي مثال متوسط طول عمر يك افغان دست كم 30 سال كمتر از فردي است كه در كشورهاي غربي زندگي مي كند.

اين گزارش همچنين مي گويد افغانستان بدترين سيستم آموزش و پرورش در جهان را دارد، اگرچه اين گزارش اذعان دارد كه پيشرفتهايي در اين زمينه حاصل شده است.بسياري از كودكان بخصوص دخترها دسترسي به مدرسه و تحصيل ندارند و كمتر از يك سوم مردم قادر به خواندن و نوشتن هستند.

شايد اين مسايل و مشكلات باشد كه باعث شده است افغانستان رتبه پاييني در جدول توسعه انساني سازمان ملل متحد قرار گرفته باشد.فقط پنج كشور ديگر در آفريقا هستند كه در اين جدول پايين تر از افغانستان قرار گرفته اند.