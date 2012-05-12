برگزاری جشنواره فکر برتر در پارک گیلان/ حضور 3کشور حوزه دریای خزر

دکتر مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این جشنواره در هفته آخر شهریورماه برگزار می شود، افزود: این جشنواره به صورت منطقه ای با هدف شناسایی، ارزیابی، تشویق و حمایت از صاحبان ایده های خلاقانه با رویکرد تجاری سازی نوآوریها برگزار می شود.

رئیس پارک فناوری گیلان با تاکید بر اینکه در این جشنواره علاوه بر پارکهای استانهای شمالی، پارکهای فناوری سایر استانها در صورت تمایل می توانند شرکت کنند، اظهار داشت: پارکهای علم و فناوری جایگاهی برای توسعه فعالیتهای دانش محور و راهی برای توسعه ملی است که با برگزاری این جشنواره منطقه ای اقدام به شناسایی ایده های برتر می شود.



وی از حضور برخی کشورهای حوزه دریای خزر در جشنواره منطقه ای فکر برتر خبر داد و یادآور شد: در سفر اخیر هیأت استانداری گیلان به جمهوری داغستان روسیه، رایزنی ها و هماهنگی هایی صورت گرفت و قرار شد یک هیأت بلند پایه همراه با محققان و صاحبان صنایع آن کشور در پنجمین جشنواره فکر برتر حضور داشته و از نزدیک با توانمندی های استان آشنا شوند.



متقی طلب اضافه کرد: در این راستا در این دوره از جشنواره کشورهای داغستان، تاجیکستان و آستاراخان به منظور گسترش فعالیت های علمی، فناوری و معرفی ایده‌های نوآورانه حضور خواهند داشت.



وی محل برگزاری این جشنواره را حوزه دریای خزر در پارک علم و فناوری گیلان ذکر کرد و ادامه داد: صاحبان ایده و مبتکران و دانش پژوهان در رشته های برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکانیک و مکاترونیک، صنایع شیمیایی، انرژی های نو، زیست فناوری، نانو فناوری، عمران، صنایع پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، هنر و معماری در این جشنواره شرکت خواهند ‌کرد.