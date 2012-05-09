  1. سیاست
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

با اعلام باهنر؛

ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه 91 به بعد از ظهر موکول شد

ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه 91 به بعد از ظهر موکول شد

جلسه صبح بررسی کلیات لایحه بودجه با مخالفت 6 نماینده و موافقت 6 نماینده دیگر به پایان رسید و ادامه بررسی کلیات لایحه به جلسه بعد از ظهرموکول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه نوبت صبح بررسی کلیات لایحه بودجه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که ریاست جلسه امروز را در غیاب لاریجانی بر عهده داشت گفت: نوبت بعد ازظهر جلسه امروز راس ساعت 3 آغاز و تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، احمد توکلی، جمشید انصاری، امیر طاهرخانی، نادر قاضی پور، محمد جواد ابطحی، حمیدرضا فولادگر در مخالفت با این لایحه و علی ادیانی راد، نیره اخوان، کریمی فیروز جایی، محمد قثیم عثمانی، ستار هدایتخواه و حمید زمانی امروز در موافقت با کلیات لایحه بودجه 91 صحبت کردند.

ادامه نطق موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه 91، در جلسه بعد از ظهر خواهد بود.

کد مطلب 1597978

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