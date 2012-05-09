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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

حسینی در گفتگو با مهر:

تیم فوتبال سپاهان تا قهرمانی فاصله دارد

تیم فوتبال سپاهان تا قهرمانی فاصله دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدافع تیم سپاهان با اشاره به اینکه سپاهان هنوز به قهرمانی نرسیده، گفت: اگرچه بسیاری بر این باورند که تیم ما از هم‌اکنون قهرمانی خود را قطعی کرده اما به نظر من سپاهان تا قهرمانی فاصله دارد و این مسئله هنوز قطعی نشده است.

سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط سپاهان و دیدار تیمش مقابل مس سرچشمه اظهار داشت: تیم ما هنوز قهرمان لیگ برتر نشده و زمانی می‌توانیم بگوییم قهرمانیم که جام قهرمانی را بالای سر ببریم بنابراین هنوز نمی‌گویم که به صورت قطعی قهرمان شده‌ایم.

وی در مورد بازی سپاهان مقابل مس سرچشمه تصریح کرد:‌ به نظر من بازیکنان تیم باید در دیدار با مس سرچشمه با قدرت به میدان بروند زیرا اگر قهرمانی می‌خواهند، باید حتما سه امتیاز این بازی را کسب کنند و با قدرت قهرمان لیگ شوند.

مدافع سپاهان با اشاره به بازی هفته گذشته تیمش مقابل مقابل ذوب‌آهن و تساوی در این مسابقه بیان داشت: پیش از این بازی گفته بودم که شرایط مسابقه بسیار سخت است و در بازی امروز هم همه دیدند که ذوب‌آهن چقدر خوب بازی کرد، ‌دو تیم در این مسابقه موقعیت داشتند اما هیچیک نتوانستند از آن استفاده کنند.

وی در مورد فصل آینده و اینکه آیا در سپاهان می‌ماند یا نه، اضافه کرد: هنوز تصمیمی برای فصل آینده نگرفته‌ام و بعد از پایان فصل و بازی‌ها تصمیمم را می‌گیرم.

کد مطلب 1597980

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