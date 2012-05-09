تیم فوتبال سپاهان تا قهرمانی فاصله دارد

سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط سپاهان و دیدار تیمش مقابل مس سرچشمه اظهار داشت: تیم ما هنوز قهرمان لیگ برتر نشده و زمانی می‌توانیم بگوییم قهرمانیم که جام قهرمانی را بالای سر ببریم بنابراین هنوز نمی‌گویم که به صورت قطعی قهرمان شده‌ایم .

وی در مورد بازی سپاهان مقابل مس سرچشمه تصریح کرد:‌ به نظر من بازیکنان تیم باید در دیدار با مس سرچشمه با قدرت به میدان بروند زیرا اگر قهرمانی می‌خواهند، باید حتما سه امتیاز این بازی را کسب کنند و با قدرت قهرمان لیگ شوند .

مدافع سپاهان با اشاره به بازی هفته گذشته تیمش مقابل مقابل ذوب‌آهن و تساوی در این مسابقه بیان داشت: پیش از این بازی گفته بودم که شرایط مسابقه بسیار سخت است و در بازی امروز هم همه دیدند که ذوب‌آهن چقدر خوب بازی کرد، ‌دو تیم در این مسابقه موقعیت داشتند اما هیچیک نتوانستند از آن استفاده کنند .