پیشگیری از مهمترین علت مرگ و میر در ایران/ تولید قرص جلوگیری از سکته

دکتر رضا ملک زاه در گفتگو با خبرنگار مهر، کاهش سکته های قلبی و مغزی را از جمله زمینه های تحقیقاتی این مرکز نام برد و افزود: مهمترین علت مرگ و میر در ایران سکته های قلبی و مغزی است و از سوی دیگر افرادی که این نوع از سکته ها را تجربه می کنند 15 سال از عمر مفید خود را از دست می دهند.

رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد، با اشاره به جزئیات پروژه مطالعاتی در این زمینه ادامه داد: نتایج مطالعات نشان داد که افزایش فشار خون و میزان چربی خون و چاقی در بروز سکته های قلبی و مغزی موثر هستند و همچنین نشان داد که تغییر شیوه زندگی و کاهش فشار خون و چربی موجب کاهش میزان مرگ و میر تا 50 درصد می شود.



وی خاطر نشان کرد: در این راستا اقدام به تولید نوعی قرصهای ترکیبی پایین آورنده چربی و فشار خون با عنوان "پلی پیل" شدیم.



ملک زاده با بیان اینکه تولید این دارو در فاز آزمایشگاهی است، اضافه کرد: این قرص ترکیبی از داروهای کاهش دهنده فشار خون و چربی است که بیماران مبتلا به طور روزانه از این داروها استفاده می کنند. داروی تولید شده بر روی بیماران در حال آزمایش است.



وی درمان بیماران با استفاده از این دارو را رضایت بخش خواند و یادآور شد: این قرصها توانسته جلوی 80 درصد بروز سکته های مغزی و قلبی را بگیرد.



ملک زاده ایران را کشوری مستعد برای بروز سکته های قلبی و مغزی توصیف کرد و اظهار داشت: 50 درصد از افراد بالای 60 سال مبتلا به فشار خون هستند و 20 درصد از افراد دچار چاقی هستند. این آمارها نشان می دهد که مردم ایران مستعد ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی هستند.

این محقق افزود: با استفاده از شیوه های آسان به جای روشهای جراحی می توان نسبت به پیشگیری از بروز سکته های قلبی و مغزی اقدام کرد.