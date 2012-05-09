گردهمایی معاونان شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهرهای کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی معاونان شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهرهای کشور صبح چهارشنبه با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر قم در محل هتل خورشید برگزار شد.



معاونان شهرسازی و معماری کلانشهرهای کشور در سه کارگروه تخصصی معاونان شهرسازی و معماری، حاشیه و حریم شهرها و اتوماسیون و GIS به بررسی و تبادل نظر می‌پردازند.



دبیر نشست معاونان شهرسازی و معماری کلانشهرهای کشور در این جلسه با اشاره به کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده بیان کرد:‌ در نشست‌های بعدی با توجه به بحث طراحی و معماری شهری کارگروه مقررات شهرسازی و معماری و همچنین کارگروه طرح‌های جامع شهرسازی نیز تشکیل می‌شود.



جواد بهادری با اشاره به اینکه مباحث این نشست‌ها با هماهنگی با دبیرخانه مرکز مشخص می‌شود، افزود: مباحثی که بیش از یک دهه به صورت نظری بیان شده است در این نشست‌ها باید به سوی عملیاتی شدن حرکت کند و مقرراتی که نیازمند اصلاح است با دستورالعمل مشخص به قانون‌گذار داده شود.



لزوم واگذاری اراضی موات با کاربری فضای سبز به شهرداری‌ها



وی بیان کرد: واگذاری اراضی موات با کاربری فضای سبز به شهرداری‌ها در راستای ایجاد کمربند سبز در حاشیه شهرها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.



بهادری گفت: در این راستا باید اراضی در اختیار دولت و راه و شهرسازی به منظور ایجاد کمربند سبز به شهرداری واگذار شود.



وی بیان کرد: همچنین باید در خصوص قانون حفظ اراضی زراعی و باغات مشکلاتی که بر اساس قانون در حریم شهرها برای شهرداری‌ها ایجاد شده است بررسی و در ایجاد اصلاحیه‌ای در این زمینه تلاش کرد.



لزوم بررسی در خصوص حوزه استحفاظی شهرداری و دهیاری‌ها



دبیر نشست معاونان شهرسازی و معماری کلانشهرها گفت: در قانون موانعی در خصوص حوزه حفاظتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.



نصب سیستم GIS از اقدامات مهم انجام گرفته در شهرداری‌ها



وی بیان کرد: بر اساس ماده 101 شهرداری نصب سیستم GIS از مباحث مهم و اساسی است که در راستای خدمت رسانی به مردم و همچنین افزایش سرعت کارها اهمیت بسیاری دارد.



بهادری گفت:‌ طی جلساتی با مدیران وزارت راه و شهرسازی آمادگی لازم در تدوین قانونی که مبنای عمل شهرسازی کشور قرار گیرد، ارائه شد.



