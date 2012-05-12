به گزارش خبرنگار مهر، با تغییر ناگهانی شالویی از مدیریت امور تجسمی اکسپو نیز که از برنامه‌های مهم در حوزه تجسمی بود و به گمان همه امیر عبدالحسینی برگزارکننده آن به شمار می‌رفت به صورت ناگهانی تغییر کرد و سیدعلیرضا حسینی؛ مدیر بنیاد رودکی به دبیری اکسپو منصوب شد. در این زمینه و برنامه‌های اکسپو با به گفتگو نشستیم. البته در حین این مصاحبه دو تن از مشاوران حسینی به یاری وی آمدند و در مصاحبه شرکت کردند.



* برای برگزاری اکسپو تاکنون چه فعالیت‌هایی را انجام داده‌اید؟



مستحضرید که تصویب بودجه خرید آثار هنری، یک فرصت بسیار خوبی است و طی آن در قانون 90 آمده است که یک دهم درصد دستگاه‌ها خرید آثار هنری داشته باشند البته این امر منافاتی با خرید سایرین در اکسپو ندارد ولی یکی از علت‌هایی که این ایام یعنی از 28 خرداد تا 12 تیر برای برگزاری اکسپو گذاشته شد، پایان سال مالی- عمرانی 1390، تیرماه 91 است. یعنی زمانی که حساب‌ها جمع می‌شود.

قاعدتاً وقتی تخصیص ها و اعمال بودجه در پایان سال مالی تعیین تکلیف می‌شود بهترین فرصت است که دستگاه‌ها اقدام به خرید آثار هنری کنند. بر این اساس این تاریخی گذاشته شد و دقیقاً تاریخی که به نتیجه رسیدیم برای برگزاری اکسپو از 28 خرداد بود تا 12 تیرماه که به لطف خداوند در مجموعه تالار وحدت این کار انجام می‌شود.

یک سری از محورها هم که برنامه ریزی شده است. اول شورای سیاست گذاری است که افراد آن مشخص شده‌اند و در حال مذاکره با آنها هستیم و هفته آینده اولین جلسه برگزار خواهد شد.



* چه کسانی هستند؟



اگر اجازه بدهید در آینده اعلام می‌کنیم. ترکیبی از هنرمندان و مسئولین تجسمی هستند. مثلاً آقای فداکار معاون اداری مالی وزارت ارشاد به‌واسطه رابطه‌ای که با معاونین امور مالی- اداری وزارتخانه‌های مختلف دارند در این شورا عضو هستند. افراد دیگری هم هستند که هنوز قطعی نشده است به این جهت اعلام رسمی نمی‌کنیم.

البته شورای انتخاب و خرید هم داریم که این شوراها تشکیل شده و قرار است قطعی بشود و انشاءالله مستقر شوند در تاریخ‌هایی که باید کار را ببینند و در روند کار قرار بگیرند.



* دبیر اجرایی چه شخصی است؟



آقای یعقوب امدادیان است که به عنوان دبیر اجرایی با ایشان صحبت شده است. سمت بنده دبیر شورای سیاست‌گذاری است و به تعبیری دبیر برنامه‌ها ایشان هستند چونکه این کار طبق ابلاغی که آقای شاه‌آبادی به بنده محول کرده‌اند عنوان دبیر شورای سیاست گذاری اطلاق می‌شود.

بنیاد رودکی، مجری اکسپو است ما هم با آقای امدادیان صحبت کردیم که به‌عنوان دبیر باشند. کمیته‌ها هم سامان گرفت که خود بنده مجری طرح و دبیر شورای سیاست‌گذاری، سیفی کمیته اجرایی و پشتیبانی، امدادیان به‌عنوان دبیر، جواد صادقی مشاور دبیر و مسئول کمیته برنامه‌ریزی و رسول صادقی مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و یکی دو کمیته دیگر هم داریم که فعلاً در حال رایزنی هستیم تا کارها انجام شود.



* جناب حسینی آیا تالار وحدت برای برگزاری اکسپو مناسب است؟ چون تجربه کاری نشان داده است که تالار وحدت مکان موفقی نبوده است؟

خوب این موضوع دو بخش دارد یکی فضا و محدود بودن فضاست، من موفق یا ناموفق بودن اکسپو را در فضا نمی‌دانم اعتقاد دارم خیلی از محورهایی که موفقیت اکسپو را تضمین می‌کند مربوط به رایزنی و ارتباطت و هماهنگی‌هاست که مخصوصاً یک دهم درصد بودجه ادارات دولتی.

ما درصددیم بتوانیم با معاونین وزارتخانه‌‌ها ارتباط برقرار کنیم و دستگاه‌ها بتوانند حضور پیدا کنند و الزام قانونی را عمل کنند. در عین حال تالار وحدت اگر فضای محدودی دارد اما مرکزیت آن و شناخته شده بودنش به حضور مردم و علاقمندان به آثار هنری در سراسر کشور می‌تواند کمک کند.



* شما هم قبول دارید تالار وحدت فضای نمایشگاهی کافی ندارد. بهتر نبود فضای بهتری را در نظر بگیرید با توجه به این که تجربه چند دوره اکسپو هم وجود دارد و علم به این امر هم وجود داشت که تالار وحدت مناسب این کار نیست؟



در حقیقت جمع توافق نظر دوستان بر تالار وحدت بود.



* کدام دوستان؟ وقتی هنوز شورای سیاست‌گذاری تشکیل نشده چه کسی نظر داده است که تالار وحدت بهترین مکان برای برگزاری اکسپو است؟



جلسات مقدماتی با یکسری از دوستان برگزار شد که به این جمع‌بندی رسیدیم.



* آیا می‌شود بفرمایید کدام دوستان؟



آقای شاه آبادی و دوستان دیگری که در خدمت‌شان بودیم.



* می‌خواهم بدانم چه کسانی به این نتیجه رسیدند که تالار وحدت گزینه 100 درصد برگزاری اکسپو است؟



آقای امیرنیا و دوستان دیگری که قبلاً تجربه برگزاری داشتند.



* آقای امیرنیا تجربه اکسپو را نداشتند.



تجربه مدیریت بر بیناد رودکی را داشتند.



* البته اکسپوی تالار وحدت تجربه ناموفقی بود؟



(سکوت)

* شما را آقای شاه آبادی منصوب کردند یا امیرنیا؟



شاه‌آبادی



* جناب حسینی، حرف تمام مدیران قبلی بر این اساس بود که بحث خرید آثار هنری را فرهنگ سازی کنند و در اکسپو اول که 70 میلیون و اکسپو دوم حدود 90میلیون تومان خرید مردمی داشتیم که می‌توان به عنوان سند افتخار برشمرد، الان چی، قرار است دولت از دولت خرید کند یعنی از این جیب به آن جیب شود؟‌!



نه اصلاً



* ولی همه برنامه‌ریزی روی این اصل است که صرفاً این بودجه صرف خرید آثار هنری شود که البته حضور جناب آقای فداکار هم یا امر را ثابت می‌کند.



ما از دولت خرید نمی‌کنیم از هنرمندان می‌خریم.



* بالاخره آن هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یعنی بخشی از دولت.



دولت از دولت خرید می‌کند بخش دولت از هنرمندان خرید می‌کند، هنرمندان که دولت نیستند.



* این شائبه به وجود می‌آید که هنرمندانی که می خواهند انتخاب شوند کمی به دولت نزدیک‌ترند؟

این یک پیش قضاوتی است که هنوز اتفاق نیفتاده است و نمی‌توان بر روی آن بحث کرد.



* چند گالری در تهران وجود دارد؟



صادقی: حدود 220 تا که زیر 100 تا فعال است.



* فکر می کنم کسی که قرار است دبیر اکسپو باشد باید این اطلاعات ریز را داشته باشد.



یکی از مشاوران: اینها چیزهایی نیست که یک دبیر اکسپو باید بداند.

حسینی: خوب اینها را می‌توان در کامپیوتر هم پیدا کرد و تمام اطلاعات را به شما بدهد آن وقت می‌شود یک دبیر؟!.

خود من هم چند سالی در بحث رسانه‌ای بودم اعتقاد دارم که جسارت و حساسیت یک رسانه در فرهنگ و هنر بسیار مهم است. اینکه خبرنگار بیاید و چهار تا عدد و رقم را بپرسد خیلی بی‌خاصیت است منتها هدف ما این است که یک کار خوبی انجام ‌شود. من دبیر نیستم ولی دوست دارم با حقیقت و واقعیت در جهت راستای این کار باشم.



* مگر حکم شما دبیری نیست؟

نه من دبیر شورای سیاستگذاری اکسپو هستم. خبر خبرگزاری مهر هم زیاد درست نبود.



* درست است که برای بار اول ما خبر دبیری شما را بر روی خروجی مهر قرار گرفت ولی بعد از آن سایت شما با تاخیر این خبر را تایید کرد.

نه من ندیدیم.

* سری به سایت خودتان بزنید می بینید. حتی بعد از اینکه سایت شما این خبر را درج کرد یکی از سایت‌های خبری رسمی نیز خبر دبیری شما را به استناد سایت بنیاد رودکی منتشر کرد.

اگر هم اینگونه باشد باید اصلاح شود



* از الان تا برگزاری اکسپوی چندین فروش بزرگ داریم. به نظر شما تب اکسپو رایج نشده و آیا درست است؟

نمایشگاه‌های مختلف که برگزار می شود رونق کار است و هرکدام با یک گرایش فکری برگزار خواهد شد. ما به دنبال جذب گالری‌های استانی ها هم هستیم ولی در اکسپوی وزارت ارشاد تمام ارگان های دولتی به واسطه ارتباطات وزیر ارشاد از ما خرید می کنند.

* تا چند روز دیگر فروش هفت نگاه برگزار خواهد شد. با جذب بودجه توسط آنها آیا سر ارشاد بی کلاه نمی ماند؟

ما یک شورای خرید داریم که بر اساس یک ملاک و معیارخرید می‌کنند. رقم بودجه محدود است و هدف ما این است که این اتفاق بیافتد.

* آیا از این هفت گالری ( هفت نگاه ) هم برای حضور در اکسپو دعوت کرده‌اید؟

قطعا دعوت خواهیم کرد. همه گالری‌هایی که در تعاریف ما هستند دعوت خواهند شد. ما فراخوان می‌دهیم. ما یک شورای سیاستگذاری داریم که تعاریف درست و کاملی ارائه کردند که براساس این تعاریف گالری‌ها دعوت خواهند شد. این تیم در حال انجام کارها هستند ما حساسیتی برای ورود یا عدم ورود گالری‌ها نداریم. طبق تعاریفی که انجام می‌دهد برای گالری‌ها فعال کار به پیش خواهد رفت.



* یکی از مباحث در اکسپوهای گذشته این بود که آثار هنری توسط مجموعه‌داران خصوصی هم باشند. این بحث به کجا رسید؟

با برنامه‌ریزی‌های اولیه این بحث منتفی است و صرفا آثار باید از طریق گالری‌ها به اکسپو بیاید.



* بحث خصوصی‌ سازی اکسپو به کجا رسید. همیشه بحث بود که اکسپو باید خصوصی شود ولی با توجه به اقدام معاونت هنری در واگذاری اکسپو به بنیاد رودکی یعنی یک چرخش 180 درجه در امور هنری کشور را شاهد هستیم. درست است؟

در هرصورت من در مقامی نیستم که این محور را دنبال کنم.



* نظر شخصی خودتان چیست؟

هرچقدر کار توسط بخش خصوصی انجام شود بهتر و ایده‌آل‌تر است.



* همیشه روال یک فروش آثار هنری این است که قبل از برگزاری برنامه فروش کاتالوگ یا کتاب آن چاپ شده و در اختیار خریدارن قرار می‌گیرد. روند چاپ کتاب اکسپوی شما به کجا رسید؟

ما یک اشکال بزرگ در سیستم‌های جشنواره‌ای داریم این است که وقتی یک جشنواره تمام می‌شود دبیرخانه آن به تعطیلی نسبی می‌رسد ولی از لحاظ اصولی یک کار جشنواره‌ای مهم مثل اکسپو به یک دبیرخانه دائمی نیاز دارد و کار دائمی می‌خواهد. منتهی من الان من در مقامی نیستم که تمام مسائل را اینجا حل کنم.



* با مدیران دولتی چقدر صحبت کردید؟

یک سری مکاتبات انجام شده است. آنها هم دغدغه دارند که این بودجه را خرج کنند. یک سری ارتباطات با استان‌ها هم برای خرید آنها نیز انجام شده است. این ارتباطات هم به روش مکتوب و هم به روش شفاهی و هم با سلسه نشست‌ها صورت گرفته است.

* آیا به خرید و فروش‌های دنیا و قیمت‌‌های هنرمندان ایران در دنیا واقف هستید؟ مثلا می‌دانید در کریستی اخیر از کدام هنرمند و به چه قیمت کار به فروش رفته است؟

قرار نیست یک مدیر علم تفصیلی نسبت به یک جریان داشته است. من یک دبیر شورای سیاستگذاری هستم و این جریانات بی‌خبرم.