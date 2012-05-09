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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

خرید توافقی محصولات جو و کلزا در خوزستان آغاز شد

خرید توافقی محصولات جو و کلزا در خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: خرید توافقی محصولات جو و دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان خوزستان توسط تعاون روستایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای این کار20 مرکز خرید در شهرستانهای مختلف استان خوزستان برای خرید توافقی محصولات جو و دانه روغنی کلزا از کشاورزان آماده شده است.

قیمت خرید تضمینی کلزا 755 تومان و جو 450 تومان اعلام شده است.

مراکز عمده تولید محصولات جو و کلزا به ترتیب در شهرستانهای جنوبی و شمالی است و سال گذشته هزار و 200 تن کلزا به صورت تضمینی و هزار و 700 تن جو بصورت توافقی از کشاورزان خریداری شد.

زمان خرید این محصولات از ابتدای اردیبهشت تا پایان خرداد است و تعاون روستایی در میزان خرید هیچگونه محدودیتی ندارد.

امسال 35 هزار هکتار از مزارع استان خوزستان به زیر کشت جو آبی و 75 هزار هکتار به زیر کشت جو دیم رفت و پیش بینی می شود از این مزارع 140 هزار تن جو برداشت شود.

همچنین 10 هزار هکتار از مزارع استان خوزستان به زیر کشت کلزا رفت و پیش بینی می شود از این مزارع 15 هزار تن کلزا برداشت شود.
 
کد مطلب 1597998

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