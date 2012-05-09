خرید توافقی محصولات جو و کلزا در خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای این کار20 مرکز خرید در شهرستانهای مختلف استان خوزستان برای خرید توافقی محصولات جو و دانه روغنی کلزا از کشاورزان آماده شده است.

قیمت خرید تضمینی کلزا 755 تومان و جو 450 تومان اعلام شده است.



مراکز عمده تولید محصولات جو و کلزا به ترتیب در شهرستانهای جنوبی و شمالی است و سال گذشته هزار و 200 تن کلزا به صورت تضمینی و هزار و 700 تن جو بصورت توافقی از کشاورزان خریداری شد.



زمان خرید این محصولات از ابتدای اردیبهشت تا پایان خرداد است و تعاون روستایی در میزان خرید هیچگونه محدودیتی ندارد.



امسال 35 هزار هکتار از مزارع استان خوزستان به زیر کشت جو آبی و 75 هزار هکتار به زیر کشت جو دیم رفت و پیش بینی می شود از این مزارع 140 هزار تن جو برداشت شود.



همچنین 10 هزار هکتار از مزارع استان خوزستان به زیر کشت کلزا رفت و پیش بینی می شود از این مزارع 15 هزار تن کلزا برداشت شود.

