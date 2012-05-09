تلاش برای رفع مشکلات صنایع تولیدی / افزایش سطح زیر کشت در طرح توسعه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور صبح امروز در دومین جلسه ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی استان تهران که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و نامگزاری مدبرانه ایشان مبنی بر حمایت از تولید ملی و با هدف بررسی مشکلات تولید کنندگان و صاحبان صنایع شهرستان،برگزار شد.

این مسئول ادامه داد: ستاد تسهیلات در چندین بخش اصلی از جمله بانکها، مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، شهرکها، محیط زیست و ...به بررسی موارد خاص و مسایل و مشکلات صنتگران و تولید کنندگان شهرستان رباط کریم پرداخت.

سلیمان پور افزود: امید می رود با برپایی این نشست بخش مهمی از مشکلات تولید کنندگان و شهرکهای صنعتی برطرف شده و به تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در راستای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیانجامد.

این مسئول گفت: با توجه به نامگذاری سال 91از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولیدملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر توسعه کشاورزی به عنوان یکی از برنامه های اصلی دولت در سال جاری، ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی شهرستان رباط کریم راه اندازی شده است.

وی افزود: به منظور اجرای هرچه بهتر طرح توسعه کشاورزی، اراضی زیرکشت رباط کریم افزایش خواهد یافت که در این راستا کارگروهای مربوط به کشاورزی با قوت و جدیت بیشتری در سال جاری برگزار خواهد شد .



فرماندار رباط کریم با بیان اینکه این شهرستان 6800هکتار زمین قابل کشت دارد، اظهار داشت : به برکت کانال آب محمدیه تاکنون 1400هکتار از این اراضی به زیر کشت رفته و امسال تلاش خواهیم کرد به این مقدار افزوده شود .



سلیمان پور یکی از مشکلات سال قبل کشاورزان رباط کریم را کمبود آب به علت برداشتهای غیر مجاز از کانال محمدیه دانست و گفت :در حالی که هدف اصلی از احداث کانال محمدیه، انتقال آب به اراضی کشاورزی رباط کریم بود ،اما امروز کمترین سهم ازاین آب متعلق به رباط کریم است و مسئولان باید با جدیت بیشتری پیگیر این مسئله و رفع مشکلات در این زمینه باشند.



وی در پایان تصریح کرد : تجربه موفق در اجرای طرح مسکن مهر نشان داد که ظرفیت انجام عملیات و پروژه های بی نظیر در کوتاه مدت در کشور وجود دارد و به طور قطع با همت مسئولان امسال بخش کشاورزی شاهد رشد و پیشرفتی معادل چند برابر سالهای قبل خواهد بود.

این جلسه به ریاست ترکی معاون برنامه ریزی استانداری تهران و با حضور مدیران کل و روسای سازمانها و مدیران بانکی استان تهران در محل فرمانداری شهرستان رباط کریم برگزار شد.