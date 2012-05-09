به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه به مناسبت یکصدمین سفر استانی رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استانهای کشور، بیانیه ای صادر کرد.

در ابتدای بیانیه استاندار کرمانشاه آمده است: با روی کار آمدن دولت نهم و متعاقب آن دولت دهم و با ابتکار بی‌نظیر محمود احمدی‌نژاد در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به ملت ایران و توسعه متوازن عدالت در همه استا‌ن‌های کشور، ایده‌های سفر استانی مطرح و در دستور کار قرار گرفت که در واقع در حکم التزام عملی به فرمایش امام راحل (ره) بود که همواره از مردم به عنوان ولی نعمت نظام یاد می‌کنند.

در ادامه بیانیه سیددادوش هاشمی می خوانیم: این سفر که در تحکیم روز افزون مبانی گفتمانی میان مردم و مسئولان نقش بسزایی ایفا می‌کند موجب افزایش صمیمیت ما بین ملت قهرمان ایران و خادمان صدیق نظام و استحکام‌، همبستگی و یکپارچگی ملی گردیده است.

در ادامه بیانیه استاندار کرمانشاه می خوانیم: امید آن که این سفرها به عنوان کلید طلایی تحول نظام اداری کشور در راستای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های موجود و موجب شتاب‌، تحرک بیشتر در توسعه روز افزون سراسر میهن اسلامی گشته و با توزیع عادلانه منابع مالی در میان فرد فرد ملت، شاهد رشد متوازن جای جای ایران عزیز و تحقق عدالت اجتماعی در این نظام مقدس الهی باشیم.

هاشمی در پایان این پیام آورده است: هم‌اکنون در آستانه یکصدمین سفر رئیس‌جمهور‌، پیشانی شکر خویش را بر آستان ربانی خداوند متعال بر زمین نهاده و با قلب‌های لبریز از فروتنی در محضر ملت بزرگ ایران از خداوند متعال دستیابی کشورمان را به توسعه همه جانبه، پایداری و رستگاری ملت شریف به ویژه کرمانشاهیان سرافراز را مسئلت می‌کنیم.