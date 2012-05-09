نمایشگاه توانمندی های مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر حاجی نقی صبح چهارشنبه با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سفرهای استانی هیئت دولت که به مناسبت صدمین سفر در مشهد برگزار می شود، در جمع اصحاب رسانه اظهارکرد: غرفه کمیته امداد امام در نمایشگاه دستاوردهای سفرهای استانی هیئت دولت در کشور در فضایی به مساحت 200 مترمربع برپا می شود.

وی گفت: در این نمایشگاه که با نگاه جامع به دستاوردهای 99 سفر استانی هیئت دولت در حوزه کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار می شود، بخش های مختلف خدماتی در این زمینه به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: یک میلیون و18 هزار خدمت ارائه شده از سوی این نهاد، دستاورد 99 سفر استانی هیئت دولت به 31 استان کشور است.

وی بیان کرد: این تعداد خدمت ارائه شده به محرومان و نیازمندان در محور شعار عدالت محوری دولت و در چهار حوزه عمده ارائه شده است.

حاجی نقی گفت: این خدمات در حوزه های خدمات فرهنگی و تحصیلی، مسکن و ساختمان، اشتغال و کارآفرینی و مساعدت های اجتماعی صورت گرفته است که در نوع خود بی نظیر است.

وی با چشمگیر خواندن این حجم از خدمات ارائه شده، گفت: دولت نهم و دهم با شعار عدالت محور وارد عرصه خدمت رسانی شد که به راستی شاهد تحقق عدالت در سطح بسیاری بالایی بوده ایم.

این مسئول اظهارداشت: مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت، فرآیند رسیدگی بهنامه های مردمی که در طول سفر خطاب به رئیس جمهور نوشته شده است و رسیدگی آنها به کمیته امداد واگذار شده است از جمله بخش هایی است که در نمایشگاه به نمایش درآمده است.

وی افزود: همچنین مجموعه فعالیت های سفرهای ریاست جمهوری در بخش اشتغال و خودکفایی، حمایتی، فرهنگی و تحصیلی، مسکن و ساختمان؛ همچنین عملکرد اجرای مصوبات سفرهای استانی و آثار و برکات ناشی از اجرای این مصوبات در قالب آمارها و نمودارها به نمایش گذاشته شده است.

جشنواره و نمایشگاه یکصدمین سفر استانی دولت همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان روز پنجشنبه با حضور وزیر کشور و همزمان با سفر چهارم دولت به خراسان رضوی که یکصدمین سفر استانی هیئت دولت است در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برپا می شود.